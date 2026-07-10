De la Costa da Morte a uno de los rincones de Monterrei: dos lugares para disfrutar este verano

La costa y el interior gallego cuentan con numerosos rincones para combatir el calor. La playa de Laxe, en plena Costa da Morte, destaca por la calidad de su arena y sus servicios, mientras que Vilaza, en Monterrei, se estrena este año como zona de baño reconocida oficialmente, consolidándose como una nueva alternativa para disfrutar del verano en la provincia de Ourense.

Playa de Laxe, en plena Costa da Morte

Playa de Laxe, A Coruña. | Iván Remesal.

La playa de Laxe es uno de los grandes atractivos del municipio coruñés del mismo nombre y uno de los arenales más visitados de la Costa da Morte durante el verano. Situada en el interior de la ría y protegida del fuerte oleaje del Atlántico, destaca por su arena blanca y extremadamente fina, así como por sus aguas tranquilas, lo que la convierte en un destino ideal tanto para familias como para quienes buscan relajarse junto al mar.

Además de ser un lugar perfecto para tomar el sol o disfrutar de un baño, la playa ofrece numerosas posibilidades para los aficionados a los deportes acuáticos. Dependiendo de las condiciones del mar y de la época del año, es habitual la práctica de actividades como el windsurf, el kitesurf, la vela, la natación, la pesca o incluso el submarinismo.

Laxe cuenta con todos los servicios propios de una playa urbana de alta calidad, lo que garantiza una estancia cómoda para los visitantes. Dispone de los equipamientos necesarios para el baño y el ocio, además de lucir cada verano la Bandera Azul, un distintivo que reconoce la calidad de sus aguas, la gestión ambiental y los servicios que ofrece.

Su ubicación, a escasos pasos del núcleo urbano, permite completar la jornada de playa con un paseo por el puerto, las terrazas y los restaurantes de la villa. Naturaleza, comodidad y una amplia oferta de actividades convierten a la playa de Laxe en una de las mejores opciones para disfrutar del verano en la costa gallega.

¿Cómo llegar?

Tomar la autovía A-52 hacia Santiago de Compostela y continuar por la AG-53/AP-53. Desvío hacia Santiago/Agrupación y toma la AG-56 para enlazar con la AC-404 hasta tu destino. El trayecto en coche es de 172 kilómetros y 2 horas.

Vilaza, un rincón para bañarse en Monterrei

Playa fluvial de Vilaza, Monterrei. | Iván Remesal.

La playa fluvial de Vilaza, situada en el municipio de Monterrei, es una de las incorporaciones más recientes al censo oficial de zonas de baño de Galicia. Ubicada a orillas del río Búbal, muy cerca del valle de Monterrei, este espacio natural ha pasado a formar parte del programa autonómico de vigilancia sanitaria, un reconocimiento que avala la calidad de sus aguas y la convierte en una nueva alternativa para disfrutar del verano en la provincia de Ourense.

La comarca de Monterrei es una de las zonas donde más aprieta el calor durante los meses estivales, por lo que las playas fluviales se convierten en uno de los principales puntos de encuentro para vecinos y visitantes. En este contexto, Vilaza ofrece un entorno tranquilo, rodeado de vegetación, ideal para darse un chapuzón, descansar a la sombra o pasar una jornada al aire libre en plena naturaleza.

El recinto dispone de espacios pensados para el ocio y el descanso de personas de todas las edades, convirtiéndose en una opción perfecta para disfrutar en familia o con amigos. Además del baño, el enclave destaca por su interés paisajístico y patrimonial. Muy cerca de la zona de baño también es posible descubrir un petroglifo, un vestigio arqueológico que añade un atractivo cultural a la visita.

Con su incorporación al censo oficial de zonas de baño, Vilaza gana visibilidad como uno de los nuevos destinos estivales del sur de la provincia. Naturaleza, tranquilidad y patrimonio se unen en este rincón de Monterrei para disfrutar del verano.

¿Cómo llegar?

Para llegar a la playa fluvial, hay que tomar la autovía A-52 dirección Verín durante unos 70 km y después la salida 160 hacia Verín/Monterrei. Continuar por la N-525 y OU-1014 hasta el núcleo de Vilaza. El trayecto dura sobre 45-50 minutos.