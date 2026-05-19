O Couto estrena nuevo aparcamiento en batería en una de sus calles principales

Los vecinos de O Couto amanecieron este martes con un notable cambio en la manera de circular por una de sus arterias. La calle Salvador Dalí, que conecta el barrio con una de las salidas de Ourense y el Pabellón de Os Remedios, cuenta ahora con aparcamientos en batería en ambos márgenes de la carretera con alrededor de 30 plazas.

Esto no solo sustituye a los aparcamientos en paralelo que había previamente, sino que también reduce el ancho de la carretera de cuatro a dos carriles. La entrada a la rotonda con la avenida Pardo de Cela, en cambio, mantiene los dos carriles de acceso y reduce uno de salida.

La calle Salvador Dalí, antes y después

Las vallas fueron retiradas tras el pintado posterior a las fiestas del barrio ourensano. Se suman así a los nuevos aparcamientos en batería ubicados en las calles Francisco de Moure, Cándido Fernandez Mazas y Juan de Anges.