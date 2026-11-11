Las criptomonedas y el fútbol femenino protagonizan los Premios TFG José Manuel Pérez Canal

La Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo acogió este martes la entrega de los Premios José Manuel Pérez Canal a los mejores trabajos de fin de grado del alumnado. En esta edición, realizada un año más en colaboración con el Colegio de Economistas de Ourense, se concedió un primer premio a un estudio sobre criptomonedas y un accésit a un trabajo que analiza y compara el impacto del fútbol femenino en España e Inglaterra, ambos de alumnas del grado de Administración y Dirección de Empresas.

“Este tema lo elegí porque me gustaba mucho el tema de las criptomonedas, la inversión, pero notaba una falta de explicaciones sobre esto en clase”, explica Noa Bernárdez, autora del TFG galardonado “Criptomoedas: análise comparativa de rendabilidade e risco entre bitcoin, ouro e bolsa”, tutorizado por el profesor Ángel Antonio Barajas. La estudiante reconoce que uno de los mayores retos del proyecto fue la “escasa regulación”, que hace que el contexto pueda cambiar día a día. Tras finalizar su formación, Bernárdez se encuentra cursando un máster de Banca y Finanzas.

Antonio Barajas, María Álvarez, Natalia Cervelo, Jaime Pereira y Jesús Vázquez. | Alan Pérez

El jurado decidió entregar un accésit al TFG “Análise económica e competitiva do fútbol feminino profesional: comparación entre a Liga F e a Women’s Super League”, de Natalia Cervelo y tutorizado también por Ángel Antonio Barajas. La elección del tema surgió por una afición personal. “Desde pequeña juego al fútbol, he vivido de cerca esa evolución y crecimiento”, explica Cervelo. “En la Liga F hay un crecimiento brutal en los últimos años, se ve a simple vista, mientras que en la Women’s Super League tienen un modelo más consolidado que hace que a nivel patrocinio estén un paso más por delante”, concluye. Actualmente, esta estudiante está cursando el máster de Gestión Empresarial del Deporte en el Campus y espera, en un futuro, poder dedicarse a algo relacionado con el sector.

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Una llamada a retener el talento

En la entrega de premios participaron Montserrat Cruz, vicerrectora del campus de Ourense; Jesús Vázquez, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo; M.ª del Carmen Sampayo, decana-presidenta del Colegio de Economistas de Ourense; el diputado provincial Rosendo Fernández; y Jaime Pereira, secretario general de la Confederación Empresarial de Ourense. Todos coincidieron en destacar la relevancia de la figura de José Manuel Pérez Canal y la necesidad de vincular universidad y empresa. Se ensalzó la huella del empresario ourensano, remarcando que “la mejor manera de mantener vivo su legado es seguir trabajando por aquello en lo que él creía: las empresas, las personas y el futuro de Ourense”.

Los representantes institutcionales insistieron en la urgencia de “retener el talento que se forma en el Campus” para aportar soluciones útiles e innovadoras al tejido empresarial local, subrayando que estos galardones premian tanto “aptitudes” por la brillantez investigadora como “actitudes” por su defensa ante el tribunal.