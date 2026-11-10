El Campus de Ourense tendrá un aula de turismo con realidad virtual

Aprender a gestionar un destino turístico ya no dependerá solo de manuales teóricos o diapositivas en una pantalla. La Universidade de Vigo y la Axencia de Turismo de Galicia han sellado un acuerdo para abrir en el campus de Ourense la nueva Aula Turismo de Galicia, un espacio pionero concebido para que el alumnado y profesorado experimenten en primera persona con la tecnología más avanzada de todo el mercado actual.

Durante la presentación, la rectora de la institución, Carmen García Mateo, destacó que el valor de este proyecto “non está só nas ferramentas tecnolóxicas, senón no que sexamos capaces de facer con elas”. La intención del Aula Turismo de Galicia es que el alumnado “desenvolva capacidades prácticas, que o profesorado explore novas metodoloxías e que a investigación responda ás necesidades reais do sector”.

Relacionado Un laboratorio pionero de la UVIgo transforma la formación de los futuros docentes

El proyecto, cuya apertura está prevista para comienzos de 2027 en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, contará con gafas de realidad virtual, aumentada y mixta para recrear escenarios reales. “O que estamos a preparar non é unha aula calquera, non é unha aula con pantallas; vai levar tecnoloxía de última xeración relacionado con todo o que é a realidade virtual e aumentada”, explicó el decano de la facultad, Jesús Vázquez. Por otra parte, subrayó que este espacio no se limitará a la vida académica universitaria, sino que tendrá abiertas sus puertas a entidades especialistas del sector.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, defendió la elección de Ourense por ser “o territorio que máis está medrando turisticamente” y abogó por un cambio de filosofía en el sector. “Non se trata xa de contar turistas, senón de ofrecer servizos de calidade e que as persoas que nos visiten deixen cada vez máis pegada económica”, recalcó Merelles.