Cristina Margusino, presidenta de Ourensividad: “Estamos perdiendo hábitos que favorecen una gran longevidad”

Cristina Margusino (Vilagarcía de Arousa, 1967) es médica de familia y presidenta de Ourensividad. Es una de las impulsoras de la I Jornada Internacional de Longevidad del Foro La Región, que reunirá a especialistas en el centro cultural Marcos Valcárcel desde las 9,00 horas de este sábado.

Pregunta. ¿Qué espera de este encuentro?

Respuesta. Queremos reunir a profesionales que estudian la longevidad y la calidad de vida. También explorar la relación entre medicina termal y envejecimiento saludable. El objetivo es compartir conocimientos para desarrollar proyectos conjuntos. Vienen especialistas de distintos puntos de España y Galicia. Juntar a personas con tanta experiencia y ganas de investigar es una ilusión y un orgullo.

P. Después de estudiar a tantos centenarios ourensanos, ¿qué es lo que más le ha sorprendido?

R. Sobre todo, su tranquilidad y capacidad de adaptación. Son personas sencillas, pero con muchísimas experiencias. Muchas emigraron a Francia o América, vivieron la guerra y atravesaron grandes privaciones. Siempre encontraron la manera de salir adelante. Eran muy trabajadoras y estaban acostumbradas a superar dificultades. También me llamó la atención la importancia que concedían a la familia y las relaciones entre generaciones.

P. Su investigación ha destacado la alimentación y la actividad cotidiana. ¿Encontraron algún hábito especialmente llamativo?

R. Me sorprendió la enorme actividad física que habían realizado, especialmente las mujeres. Además de cuidar de sus familias, trabajaban en la huerta, caminaban grandes distancias e incluso bajaban a Ourense en burro o a caballo para repartir leche. Su alimentación era natural, basada en productos de proximidad y temporada. Como médica de familia, esto me reafirma en que la salud no empieza a cuidarse a los 60 o 70 años. Ellos llevaban toda la vida haciéndolo, muchas veces sin saberlo.

P. ¿Qué líneas de investigación están desarrollando ahora?

R. Estamos trabajando con la microbiota y los estudios genéticos, mediante muestras de saliva, para buscar asociaciones con la longevidad. Hemos reunido una importante base de datos en Ourense y colaboramos con los registros gallego y nacional de centenarios. Ya recogemos muestras y comenzaremos una segunda fase. Además, Antonio Salas, que participará en el Foro, nos ha propuesto otro proyecto para comparar centenarios de distintas provincias y estudiar relaciones entre poblaciones a lo largo de la historia.

P. Se habla mucho de Ourense como una posible zona azul de longevidad. ¿Qué falta para conseguir ese reconocimiento?

R. Para hablar de una zona azul hay que cumplir determinados requisitos y verificar los datos de los centenarios. Pero, más allá de esa denominación, tenemos uno de los territorios con mayor longevidad de Europa. Es una realidad que merece estudiarse. Nuestro objetivo debe ser conseguir que las personas vivan muchos años y lo hagan con buena salud.

P. ¿Estamos perdiendo algunas de las condiciones que favorecieron la longevidad de nuestros centenarios?

R. Creo que sí. Ahora llevamos una vida mucho más sedentaria que hace unos años. Vamos al gimnasio y hacemos ejercicio intenso, pero también pasamos muchas horas sentados. Además, ha cambiado nuestra alimentación notablemente. Ellos no consumían ultraprocesados y comían productos de proximidad. La sanidad ha mejorado muchísimo, pero estamos mucho más aislados y nos movemos menos.

P. ¿Existe el riesgo de que las próximas generaciones envejezcan peor pese a los avances médicos?

R. Debemos cuidar nuestra salud desde pequeños. Necesitamos una alimentación variada, actividad física y mantener las relaciones con amigos y familiares. La medicina permite poder diagnosticar más enfermedades y vivir más años, pero no podemos confiarlo todo a los avances sanitarios. También es importante envejecer con calidad de vida.

P. Como médica de familia, ¿ha conocido algún centenario que le haya marcado especialmente?

R. Recuerdo con mucho cariño a Rosa, una mujer que sigue viva con 103 años. Es muy entrañable y siempre está de buen humor. Recuerdo su sonrisa y cómo me guiñaba un ojo. Había mañanas complicadas en consulta, pero cuando llegaba Rosa parecía alegrarnos el día. Es muy habladora, trabajadora y ha sabido adaptarse a las dificultades. Además, forma parte de su pueblo, la conocen y la tienen en cuenta. Crear comunidad es muy importante.