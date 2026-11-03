Dos vidas que desbordan un siglo: Esperanza Cortiñas y José González, centenarios ourensanos

A Esperanza Cortiñas le queda un mes para cumplir 110 años y convertirse en supercentenaria. La mujer más longeva de Ourense recuerda con especial cariño los bailes que han acompañado buena parte de su vida. José González, que acaba de cumplir los 101, sigue recorriendo las calles de la ciudad en su scooter. Sus historias ponen rostro a la extraordinaria longevidad de una provincia cuyas particularidades despiertan el interés de la comunidad científica.

El Foro La Región intentará explicar el fenómeno este sábado con la I Jornada Internacional de Longevidad, que reunirá a médicos e investigadores en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, entre las 9,00 y las 14,15 horas. La cita analizará las claves de la elevada longevidad ourensana y, especialmente, cómo llegar a edades avanzadas con salud y autonomía.

José, que durante décadas dirigió negocios vinculados al transporte y la distribución de alcohol, reconoce que tampoco tiene una explicación definitiva. “Algo tiene que haber, porque aquí hay mucha gente que pasa de los 100”, reflexiona. En su propia experiencia le da gran importancia al ejercicio, la moderación y las relaciones personales. Su filosofía también pasa por la calidad de vida: “No merece la pena llegar a muchos años y estar encamado”, indica.

Esperanza, que cumplirá 110 años el próximo 3 de diciembre, tampoco encuentra una explicación concreta a su longevidad. “No pensé nunca en vivir tantos años, ni mucho menos”, reconoce. Al hablar de sus secretos, menciona el trabajo, una alimentación variada y el baile. Sus respuestas, sin embargo, están muy lejos de presentarse como una fórmula infalible.

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Esa distancia entre las experiencias personales y las explicaciones científicas será precisamente el punto de partida del encuentro, vinculado al proyecto Ourensividad. La primera mesa programada abordará los motivos de la elevada longevidad en Galicia, con intervenciones sobre dieta atlántica, microbiota, atención sanitaria y otros factores asociados al envejecimiento. La segunda se centrará en cómo trasladar el conocimiento a la vida diaria, desde la actividad y las relaciones sociales hasta el potencial del termalismo.

La jornada se cerrará con una ponencia sobre genética y medicina personalizada, a cargo de Antonio Salas y Julio Ancochea. El Foro La Región propone así escuchar a la ciencia para comprender mejor una realidad que José y Esperanza conocen de primera mano y muestran con orgullo y sentido del humor. Las inscripciones al evento pueden realizarse hasta el viernes al mediodía.

José González: “Tengo muchos amigos, pero la mayoría ya han desaparecido”

José González con su scooter

José González pasó buena parte de su vida recorriendo España por trabajo. Ahora sus desplazamientos son más cortos, pero sigue moviéndose por Ourense en su scooter. Con ella se acerca hasta As Burgas o visita a su hermano en A Lagoas, manteniendo su actividad cotidiana después de cumplir un siglo.

Su trayectoria empresarial le llevó desde Barcelona hasta Andalucía y Extremadura, donde visitaba a sus clientes. Llegó a disponer de ocho camiones cisterna, con capacidad para 30.000 litros cada uno. También participó en la construcción de 105 viviendas junto a un socio.

Los negocios le permitieron conocer numerosos lugares y personas. Entre sus viajes recuerda destinos como Rusia, Italia y Portugal. Sin embargo, también concede un lugar especial a las vacaciones familiares en Playa América.

Al repasar su trayectoria, recuerda con cariño las amistades que ha cultivado. “Yo tengo muchos amigos, pero la mayor parte ya han desaparecido”, reconoce. Entre quienes siguen acompañándolo menciona a un podólogo con el que comparte conversaciones. “Hablamos de las enfermedades, de la industria y de la vida en general”, explica.

Entre sus momentos más felices sitúa su boda y el nacimiento de sus hijos, aunque también sufrió la pérdida de una hija a los once años. Y todavía conserva destinos pendientes: “Me gustaría ir a Buenos Aires y a Brasil, donde también tengo familia”.

Esperanza Cortiñas: “El trabajo es lo principal. Estudiar también es bueno”

A las once de la mañana, Esperanza Cortiñas, la persona más longeva de Ourense, a sus 109 años (en un mes, hará 110), mantiene su costumbre de tomar licor café casero. Durante años lo preparó ella misma y ahora cuenta con la ayuda de sus hijas. Recuerda sus ingredientes, el aguardiente, el café torrefacto y el azúcar, y los días de reposo necesarios para elaborarlo. Es uno de los pequeños placeres que conserva.

Las verbenas también ocupan un lugar especial en sus recuerdos. “Bailar, bailé muchísimo”, asegura. Durante años acudía a las fiestas varios días a la semana y compartía pista con quien la invitase. También ha disfrutado siempre del Entroido. “Incluso me disfrazaba de bruja”, confiesa casi como si fuera un secreto.

Su larga vida ha estado marcada en buena medida por el trabajo y la emigración. Pasó alrededor de quince años en Francia, donde permaneció hasta su jubilación. Allí preparaba sus propias comidas y se desplazaba en autobús, a menudo con mucha prisa. A los más jóvenes les deja un par de recomendaciones: “El trabajo es lo principal y estudiar también es bueno”.

En la alimentación tampoco encuentra grandes misterios: defiende comer de todo, aunque reconoce su predilección por el caldo. También concede importancia a la amabilidad y al orden, dos rasgos que aprecia en su vida cotidiana. “No me gustan las cosas desordenadas”, afirma. Entre sus sueños pendientes, destaca conocer Nueva York.