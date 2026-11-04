Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy miércoles, 4 de noviembre

El estado de la fuente de la parte alta del Cementerio Municipal de Ourense.

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este miércoles, 4 de noviembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Mucho Halloween y poco respeto

El estado de la fuente de la parte alta del Cementerio Municipal de Ourense. | La Región

Este es el estado de la fuente de la parte alta del Cementerio Municipal, y así está el penoso pavimento, si es que se le puede llamar así. Pero para hacer una “performance” nocturna en el cementerio para promocionar Halloween y faltar al respeto a los muertos sí hay dinero.

David Gil (Ourense)

Un bodegón poco artístico

El "bodegón" de cajas de cartón al pie mismo de la escalinata de la Catedral. | La Región

Eran las doce y cuarto del mediodía de un día cualquiera cuando al pie mismo de la escalinata de la Catedral, lugar muy frecuentado por turistas, se exponía este “bodegón” de cajas de cartón procedente, seguramente, de un comercio o bar próximo. Estaría bien que el Ayuntamiento recordara a los vecinos que las ordenanzas municipales no permiten echar la basura a la calle antes de determinadas horas. Una multita a lo mejor tampoco vendría mal.

Mabel Iglesias (Ourense)

Bolas de papel mojado

Bolas de papel higiénico mojado en los coches aparcados en la avenida de La Habana. | La Región

Todas las tardes, un vecino de la avenida de La Habana se dedica a tirar bolas de papel higiénico mojado en los coches aparcados frente a su ventana. Alguna de esas bolas ha llegado a la acera mientras los peatones circulaban por ella. Así todos los días. ¿La Policía no puede hacer nada?

Alberto González (Ourense)