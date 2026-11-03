Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy martes, 3 de noviembre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 3 de noviembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

¡Qué limpio está Ourense!

Estado en el que se encuentra la zona próxima al centro de salud de O Couto.

En estas imágenes se puede comprobar el estado en el que se encuentra la zona próxima al centro de salud de O Couto, en la rúa Castro Canseco. Con suciedad, lleno de hojas y maleza que invade las aceras. Estaría bien que alguien tomara nota e hiciera algo para mejorar esta situación.

Mario Llamas

(Ourense)

Yonquis y jeringuillas

Situación en el parque infantil del Progreso.

Todas las tardes-noches tenemos a yonquis pinchándose en el parque infantil del Progreso. Pinchándose en los genitales, por cierto; y a saber dónde ponen las jeringuillas.

Juan Carlos Fernández

(Ourense)

Selva amazónica en Ourense

Situación en la zona del cementerio de San Francisco. | Q

Esta é a imaxen que temos en moitos lugares da nosa cidade sen que ninguén faga nada para limpar a maleza ou, no seu caso, obligar a facelo aos donos das fincas. Neste caso corresponde a zona do cemiterio de San Francisco, nas traseiras das rúas Juan de la Cova Gómez e Diego Sarmiento Acuña.

Antonio Rodríguez

(Ourense)

Un olor insoportable en Salvador Dalí

Calle Salvador Dalí.

El supermercado no respeta la normativa y deja las cajas del pescado en plena calle Salvador Dalí. Los líquidos que rezuman dejan un olor bastante fuerte. Hace falta un poco de civismo del que no abunda en nuestra ciudad.

Luis Río

(Ourense)

Aparcamiento libre

Calle Canella do Rastro.

Así está la calle Canella do Rastro, donde empieza el paseo peatonal. Parece el aparcamiento municipal. ¿Dónde está la Policía y la grúa para llevarse todos estos coches?

Carlos Álvarez

(Ourense)