DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy martes, 3 de noviembre
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 3 de noviembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.
En estas imágenes se puede comprobar el estado en el que se encuentra la zona próxima al centro de salud de O Couto, en la rúa Castro Canseco. Con suciedad, lleno de hojas y maleza que invade las aceras. Estaría bien que alguien tomara nota e hiciera algo para mejorar esta situación.
Mario Llamas
(Ourense)
Todas las tardes-noches tenemos a yonquis pinchándose en el parque infantil del Progreso. Pinchándose en los genitales, por cierto; y a saber dónde ponen las jeringuillas.
Juan Carlos Fernández
(Ourense)
Esta é a imaxen que temos en moitos lugares da nosa cidade sen que ninguén faga nada para limpar a maleza ou, no seu caso, obligar a facelo aos donos das fincas. Neste caso corresponde a zona do cemiterio de San Francisco, nas traseiras das rúas Juan de la Cova Gómez e Diego Sarmiento Acuña.
Antonio Rodríguez
(Ourense)
El supermercado no respeta la normativa y deja las cajas del pescado en plena calle Salvador Dalí. Los líquidos que rezuman dejan un olor bastante fuerte. Hace falta un poco de civismo del que no abunda en nuestra ciudad.
Luis Río
(Ourense)
Así está la calle Canella do Rastro, donde empieza el paseo peatonal. Parece el aparcamiento municipal. ¿Dónde está la Policía y la grúa para llevarse todos estos coches?
Carlos Álvarez
(Ourense)
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