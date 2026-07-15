Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, miércoles 15 de julio

DEUDAS DEL CONCELLO
El bus urbano de Ourense, al límite: impagos de 14 millones
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este miércoles, 15 de julio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.
La carretera que va de Vilariño Frío a la presa del Mao, muy transitada en esta época por ser una de las zonas de paso al área recreativa de Pradomao, presenta un vergonzoso estado, toda llena de maleza que ocupa parte de la calzada y también llena de baches. No solo es peligroso para los conductores, sino para los vecinos que la suelen utilizar como “ruta del colesterol”.
Fernando Gómez (Montederramo)
En la calles de Ourense pueden verse situaciones como esta, en la que un vehículo del Concello ocupa la parada del autobús urbano. No pagan a los conductores y hasta no les dejan recoger a los usuarios debidamente.
Nicolás Barja Vázquez (Ourense)
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