DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado 11 de julio
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este sábado, 11 de julio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.
En la rúa Álvarez de Soutomaior, en el barrio de O Couto, todo sigue igual. Las aceras están totalmente destrozadas y nadie viene a repararlas. Esperemos que algún día lo arreglen.
Víctor Andrés Gómez Fernández (Ourense)
Na rúa do Entroido, no barrio de Vistahermosa, os veciños comprobamos como cada día a maleza avanza sen control invadiendo aceras e todo o que atopa no se camiño. Mentres dende o Concello non van nada para solucionar esto, ata que chegue un día no que non teremos por onde pasar.
Cristina González (Ourense)
Estas imágenes corresponde a la calle Greco, en el barro de O Couto. La mala gestión por parte del Concello es palpable. Esta zona lleva sin desbrozar por los menos seis meses y, tras reiteradas llamadas por parte de los vecinos, las autoridades hacen caso omiso y la maleza sigue creciendo.
Rubén Vázquez (Ourense)
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