Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado, 17 de enero

Un despropósito

Ya no sé a quien recurrir. Copasa, con permiso del Concello, nos abrió un camino peatonal por debajo del puente Ribeiriño a los vecinos de Rúa Verea Vella. El camino es para ir hacia varias zonas: Pinteiro, Couto, etc... Pero en realidad pasan coches y sobre todo los camiones de la basura, que son los que hacen más estropicio. ¿Es que no se puede hacer algo al respecto?

Julián Valle Nieves (Ourense)

Otra de “pintamonas”

Un día más, las “artistadas” de los cafres “pintamonas”, que los hay y muchos en la ciudad, protagonizan espacio y escaparate. En esta ocasión, las obras son clásicas en la rúa Hernán Cortés. Esperemos que algún día se tomen medidas y se consiga acabar con situaciones como esta.

Álvaro Núñez de Mateo (Ourense)

Arreglos baratos

Da gusto ver lo que aguantan las tuberías en la zona de La Farixa en el camino que va hacia el Paco Paz. Rompen “un día sí e outro tamén”. Ya podrían cambiarlas completas y así evitar estos problemas tan frecuentes.

Juan Fernández (Ourense)