Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, miércoles, 21 de enero

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este, miécoles, 21 de enero. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Obras paradas que generan molestias en el Campus Universitario

Obras paradas que generan molestias en el Campus Universitario

Esta imagen corresponde a las obras de la Facultad de Aeronáutica. Están paradas. Llevan meses paradas... afean el lugar, fastidian plazas de aparcamiento, rompen el entorno del campus... y no se ve que avancen.

Antonio Fernández

(Ourense)

Consumo de energía innecesario

Consumo de energía innecesario

Desde que se cambiaron las líneas del bus urbano, estos paneles eléctricos informativos que ya de por sí funcionaban mal, siguen encendidos inútilmente y consumiendo energía día a día. Debe ser que a este Concello le sobra dinero.

Jorge Torres

(Ourense)

Valla pendiente de arreglo

Valla pendiente de arreglo

Recientemente un coche derribó varios metros de valla en la rúa da Rabaza, a la altura de la pista de atletismo, y cayó sobre la zona ajardinada. ¿A qué esperan para arreglarla cuanto antes, a que se produzca otro accidente? Por cierto, es una zona frecuentemente “visitada” por los jabalíes…

Francisco Javier García

(Ourense)

Urge una reforma

Urge una reforma

Esta es la calle Antonio Puga. Es una vergüenza el estado que presenta teniendo en cuenta la cantidad de tráfico que tiene. Remiendos y más remiendos, pero la cosa sigue igual. Es urgente una reforma.

José Ansia Rodríguez

(Ourense)