Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, domingo, 18 de enero

Paseo de obstáculos | La Región

En la rúa Hernán Cortés estamos ya hartos de andar sorteando obstáculos. Losetas rotas, levantadas y descolocadas hacen del paseo por esa calle una auténtica tortura y un peligro constante para todos los ciudadanos. Es encesario que se tomen medidas y que se arreglen los desperfectos de la calle.

Lourdes Ruiz Cruz-Santa (Ourense)

Piscinas de exterior | La Región

Barro, charcos y suciedad, mucha, en la Alameda. El Concello no quiere a los placeros, pero tampoco le tiene mucho apego ni cariño al espacio del resto de los ciudadanos, que ven como su ciudad se cae en pedazos sin que nadie, ni el que gobierna ni los que le ayudan a hacerlo, haga absolutamente nada. Una pena y una vergüenza que este espacio se encuentre así.

Wilfred Heinzer Cubero (Ourense)

Charcos y charcas | La Región

En la calle Alejandro Pedrosa, que está sin terminar y en obras, se forman charcos. Las aceras muestran este aspecto. Espero que se solucione pronto y ese no sea el estado en el que se quede la acera.

Javier Vieira (Ourense)

Suciedad y descuido | La Región

Lo de las traseras de Julio Prieto Nespereira sigue siendo un despropósito por sucias, peligrosas y descuidadas. No es nuevo, pero sí muy sangrante y triste en una ciudad que agoniza sin remedio.

Felipe Jiménez Caride (Ourense)

Aguas fecales | La Región

En el edificio en el que vivo, en la calle Verea Vella, portal 9, tenemos unos bajos traseros. La pared del mío da a una arqueta de aguas fecales de la acera que filtra dicha agua e inunda mi bajo. Ya he mandado varios escritos al Concello y ni caso. Vinieron desde Viaqua y comentaron que mandarían un informe al Concello, pero no me contestaron. Y sigo esperando.

Julián Valle Nieves (Ourense)