Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado, 24 de enero

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este, sábado, 24 de enero. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Uso privativo de acera en rúa Carriarico

Los responsables de una tienda de ropa de la rúa Carriarico usan la acera como si fuera una extensión de su tienda. Dificultando o impidiendo directamente el paso a una puerta de mano de unos garajes. El pasado mes de diciembre se ha comunicado la incidencia al Concello. Hoy por la mañana de nuevo lo mismo. En el hipotético caso de que haya un percance, me gustaría saber quién asumirá la responsabilidad.

Mingos Gómez (Ourense)

Todo listo para el accidente

Gran espejo roto en las escaleras de Camiño do Lobishome, cruce con Julia Minguillón. Es zona de paso frecuente de los chavales y chavalas del Instituto do Couto. El cóctel ideal para un accidente indeseable. ¡Y llevan ahí más de una semana! Tic, tac, tic, tac…

Brais R. Ruiz (Ourense)

Esta puerta necesita protección

Esta hermosa puerta, perteneciente a un edificio de la calle Alejandro Outeiriño, ha sido desmontada debido al vaciado del edificio con la obligación de conservarla y devolverla a su sitio. Lo lógico era que estuviera resguardada del polvo y la lluvia mientras esto no sucede. Pues no. Esta arrinconada entre escombros del derribo y expuesta a la lluvia feroz de estos días. Es posible que cuando decidan restaurarla la encuentren en mucho peor estado que el que tenía. ¿Donde están el propietario y el arquitecto, responsables de la recuperación de esta puerta?

Maribel Outeiriño (Ourense)