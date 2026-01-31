Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado, 31 de enero

Los vecinos envían sus denuncias acerca de diferentes situaciones que consideran que pueden ser solucionadas en Ourense.

Imaxe de cidade abandonada. | La Región

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este, sábado, 31 de enero. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Imaxe de cidade abandonada

Imaxe de cidade abandonada. | La Región

Os cidadáns que veñen a visitar a cidade de Ourense unha das primeras cousas que ven cando saen da estación do tren é o que se pode ver na imaxe. Non creo eu que sexa a mellor cousa para potenciar o turismo na nosa cidade. Deixadez? Abandono?

Ángel Ferreira Vázquez (Ourense)

La Costiña de Canedo, en estado lamentable

La Costiña de Canedo, en estado lamentable. | La Región

La Costiña de Canedo sigue siendo un peligro para los conductores y peregrinos. Hace poco sufrió un asfaltado parcial ya que a los responsables les debió parecer bien dejar las zonas de curvas con el “asfaltado” anterior que se cae a pedazos, en los márgenes falta asfalto y hay grandes agujeros.

Iñigo Paradela (Ourense)

Suciedade no barrio de O Pino

Suciedade no barrio de O Pino. | La Región

No barrio de O Pino, a rúa Travesía da Vía Vella presenta unha falta de limpeza absoluta, como se pode apreciar nas imaxes. Ademais de ser un problema de hixiene total tamén é un risco para os peóns que transitan por esta rúa xa que aumenta o risco de esbarazar e lamentar caídas perigosas. Dende o Concello deberían facer algo de maneira urxente para solucionar iste problema.

Patricia Castillo Estévez (Ourense)

