Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, miércoles, 28 de enero

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este, miércoles, 28 de enero. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Deficiencias en el barrio de A Ponte

Escribo desde el barrio de A Ponte, es una vergüenza cómo se está normalizando levantarse todos los días con coches con ventanillas reventadas. Esta mañana me encuentro esto que os mando: coche con la ventanilla reventadas en la vía vieja y dos alcantarillas que faltan (una al menos hace dos días y la otra ya la habían repuesto y vuelve a faltar) en la calle San Payo.

Patricia Castillo Estévez

(Ourense)

Otro ejemplo de incivismo en Ourense

En la imagen se puede ver el escaso respeto y el incivismo que los ciudadanos de Ourense demuestran a diario con sus actuaciones. En este caso corresponde a la avenida de Buenos Aires, donde este conductor decidió que la mejor forma de aparcar es utilizando la plaza para personas con movilidad reducida.

Rodri Rodríguez

(Ourense)

Ourense, ciudad sin ley

Otro ejemplo de incivismo en Ourense

Este tipo de aparcamientos lo vemos a menudo en diferentes calles de la ciudad, sin hacer mucho esfuerzo. Esta es la calle Xose Luis López Cid y ese coche, aparte de estar muy mal estacionado, está encima de una zona para motos. Alguien debería poner orden porque esto es un auténtico desastre.

María Vázquez

(Ourense)

Señales vandalizadas en el Campus

La situación en ciertas zonas del Campus Universitario de Ourense es bastante lamentable. Un ejemplo es la rotonda que se puede ver en la imagen que da acceso a la zona de la piscina y el polideportivo. Unas señales están tiradas y otras están llenas de pintadas.

Marcos Rodríguez

(Ourense)

Vehículos en las paradas de autobús

En Ourense es habitual ver situaciones como la de la imagen, turismos y furgonetas aparcados en las paradas de autobús impidiendo el acceso a los mismos a su parada. Y nadie hace nada para poner solución.

Ignacio Rodríguez

(Ourense)