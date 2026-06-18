Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, jueves 18 de junio

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este jueves, 18 de junio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Basura en A Ponte

Basura tirada en el barrio ourensano de A Ponte. | La Región

Hace messes que el servicio de limpieza no se pasa a limpiar en la rúa da Sila, en el barrio de A Ponte. Está todo lleno de basura fruto del incivismo y la mala gestión. ¿Hasta cuando tendremos que esperar para que limpien esta zona? El problema empieza a ser grave y alguien debería ponerle solución.

María Teresa Atanes Camiña (Ourense)

Todos los días igual

Coches mal aparcados en una parada de autobús en Ourense. | La Región

Los turismos y las furgonetas ocupan día sí y día también las paradas destinadas a los autobuses. Pese a que es algo que se puede ver constantemente no parece que las multas surtan efecto, porque todo el mundo lo sigue haciendo. El nivel de la educación vial cada vez está más bajo.

Olga Rodríguez Salgado (Ourense)

Mucho ojo

Pavimento levantado en las calles de Ourense. | La Región

¿Cuánto hace que terminaron las obras en la calle Coruña? No mucho, en realidad muy poco. Pero viendo el estado de la rampa para facilitar el cruce por el paso de peatones de la calle Galicia, parece que pasaron años. Pobre del que tenga que cruzar con una silla de ruedas. Incluso peligroso para el peatón más hábil. Espero que lo solucionen pronto y con un material más adecuado y duradero. Mientras tanto, ojito.

Olga Rodríguez Salgado (Ourense)

Acampamos onde queremos

Un camping improvisado cerca de la pasarela que pasa para la Lonia. | La Región

Isto é en Oira, ó pé da pasarela que pasa para á Lonia. Se non temos cámping, montámolo onde queremos.

Javier Vieira Díaz (Ourense)