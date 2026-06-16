Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, martes 16 de junio

DENUNCIAS DE LOS LECTORES

Los vecinos envían sus denuncias acerca de diferentes situaciones que consideran que pueden ser solucionadas en Ourense.

Entrada al Xardín do Posío
Entrada al Xardín do Posío

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 16 de junio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Nuestro querido Posío

Entrada al Xardín do Posío
Entrada al Xardín do Posío

En una de las entradas del Jardín del Posío han dejado la pilastra de la derecha sin el jarrón que la remataba hace unos años, dañado por un camión antes de la última reforma-desfeita. ¿En qué olvidado almacén municipal se ha quedado arrinconada? ¿Por qué no se ha devuelto a su sitio aprovechando las últimas obras? Señor alcalde: un poquito de por favor…

Ernesto R. Ramil

(Ourense)

Sin control

Paredes del Seminario completamente invadidas por la maleza
Paredes del Seminario completamente invadidas por la maleza

Cuando la maleza comienza a adueñarse de un edificio y los setos crecen sin control... Es lo que pasa en los edificios de la parte de atrás de calle Seminario.

María Fernández

(Ourense)

Tres semanas así...

Tapa de alcantarilla completamente reventada en la calle San Rosendo
Tapa de alcantarilla completamente reventada en la calle San Rosendo

Mucho dinero para fiestas, pero mantenimiento del mobiliario urbano nulo. La calle San Rosendo lleva tres semanas así... ¡que es una alcantarilla, por Dios! Se puede caer un perrito o lo que es peor, un niño.

Joshua Sanvoa

(Ourense)

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