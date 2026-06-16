DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, martes 16 de junio
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 16 de junio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.
En una de las entradas del Jardín del Posío han dejado la pilastra de la derecha sin el jarrón que la remataba hace unos años, dañado por un camión antes de la última reforma-desfeita. ¿En qué olvidado almacén municipal se ha quedado arrinconada? ¿Por qué no se ha devuelto a su sitio aprovechando las últimas obras? Señor alcalde: un poquito de por favor…
Ernesto R. Ramil
(Ourense)
Cuando la maleza comienza a adueñarse de un edificio y los setos crecen sin control... Es lo que pasa en los edificios de la parte de atrás de calle Seminario.
María Fernández
(Ourense)
Mucho dinero para fiestas, pero mantenimiento del mobiliario urbano nulo. La calle San Rosendo lleva tres semanas así... ¡que es una alcantarilla, por Dios! Se puede caer un perrito o lo que es peor, un niño.
Joshua Sanvoa
(Ourense)
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