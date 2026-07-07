Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, martes 7 de julio

Denuncias de los lectores de La Región expuestas en el Cronista Local de este martes, 7 de julio.

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 7 de julio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Solucións para reducir a velocidade

Paso de peatones en la calle Chano Piñeiro. | La Región

Creo que reformar este paso de peóns na rúa Chano Piñeiro, e polo cunha elevación para reducir a velocidade dos coches estaría moi ben, xa que nesta zona van embalados. Noutro paso de peóns un pouco máis arriba o fixeron e neste é igual de necesario.

Antonio Araujo Iglesias (Ourense)

Publicidad inútil y contraproducente

Folletos de un supermercado llevan semanas tirados en la calle Camiño de Lobishome. | La Región

El ejercer el derecho a publicitar un negocio no está reñido con respetar las normas de convivencia con el resto de la ciudadanía. Estos folletos de un supermercado llevan semanas tirados en la calle Camiño de Lobishome. Alguien debería controlar este tipo de actuaciones y evitar que se repitan.

Carlos R. García (Ourense)

“Mejoras” en la calle Bispo Lourenzo

La calle Bispo Lourenzo que parece más bien un tetris de diferentes tipos de acera. | La Región

En la calle Bispo Lourenzo desde la semana pasada, en teoría están mejorando el estado de la calle, aunque parece más bien un tetris de diferentes tipos de acera. Valoren el ahorro en material y la belleza de la estética. Yo estoy harta de que nos vendan humo y seamos cada día muchos más ciudadanos de quinta.

Carolina R. Feijóo (Ourense)

Los jetas de Curros Enríquez

Coches aparcados en la parada de Curros Enríquez en hora punta. | La Región

Unos “jetas” ocupando la parada de Curros Enríquez en hora punta. Tres autobuses recogiendo y dejando pasajeros en la calzada. Esta situación se repite de forma demasiado habitual en esta y en el resto de paradas de la ciudad, generando un auténtico caos de tráfico y un peligro para los usuarios del autobús, que para subir y bajar de él tienen que invadir la calzada. Una vergüenza.

Luis Alonso Álvarez (Ourense)