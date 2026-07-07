DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, martes 7 de julio
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 7 de julio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.
Creo que reformar este paso de peóns na rúa Chano Piñeiro, e polo cunha elevación para reducir a velocidade dos coches estaría moi ben, xa que nesta zona van embalados. Noutro paso de peóns un pouco máis arriba o fixeron e neste é igual de necesario.
Antonio Araujo Iglesias (Ourense)
El ejercer el derecho a publicitar un negocio no está reñido con respetar las normas de convivencia con el resto de la ciudadanía. Estos folletos de un supermercado llevan semanas tirados en la calle Camiño de Lobishome. Alguien debería controlar este tipo de actuaciones y evitar que se repitan.
Carlos R. García (Ourense)
En la calle Bispo Lourenzo desde la semana pasada, en teoría están mejorando el estado de la calle, aunque parece más bien un tetris de diferentes tipos de acera. Valoren el ahorro en material y la belleza de la estética. Yo estoy harta de que nos vendan humo y seamos cada día muchos más ciudadanos de quinta.
Carolina R. Feijóo (Ourense)
Unos “jetas” ocupando la parada de Curros Enríquez en hora punta. Tres autobuses recogiendo y dejando pasajeros en la calzada. Esta situación se repite de forma demasiado habitual en esta y en el resto de paradas de la ciudad, generando un auténtico caos de tráfico y un peligro para los usuarios del autobús, que para subir y bajar de él tienen que invadir la calzada. Una vergüenza.
Luis Alonso Álvarez (Ourense)
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