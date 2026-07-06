Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, lunes 6 de julio

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este lunes, 6 de junio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Estación Intermodal tercermundista

Estación Intermodal tercermundista. | La Región

No se entiende cómo cinco años después de la llegada del AVE a Galicia el paso que comunica la zona del Veintiuno con la estación esté en ese estado. Aparcamiento completo anegado de coches de alquiler dejando el servicio público totalmente de lado. La plaza sin marquesina o cubierta para viajeros y taxistas, accesos y señalización inexistentes para orientar a los usuarios. El carril de la plaza para dejar o recoger a alguien es un caos, yonkis pidiendo a los coches parados y generando un embudo que hace que ni los taxis puedan acceder a su parada. Cero comodidad , cero servicio.

Argimiro Pérez (Ourense)

Adif, empresa verde, eco y 0 emisiones

Adif, empresa verde, eco y 0 emisiones. | La Región

Otro nuevo arboricido, esta vez en los terrenos de la estación de San Francisco, un poco mas adelante del colegio crecían una serie de árboles, que no crecían cerca de las vias ni suponían ningún peligro para estas, que han sido cortados la pasada semana. Por donde pasa el Adif, empresa “verde, eco y 0 emisiones” no crece nada ni hay sombra. Para muestra, la explanada de la estación de A Puente. Espero que no toquen los arboles que rodean la Estación de San Francisco. Ahora a seguir vendiendo falsos ecologismos.

César Álvarez(Ourense)

Gasolina verde

Gasolina verde. | La Región

El parque del Barbaña está lleno de gasolina verde lista para arder en un incendio. Tanto las administraciones como los propietarios de las fincas deberían hacerse cargo y tener todo limpio a estas alturas del verano para evitar grandes sustos.

Rubén Garrido Rivero (Ourense)

Un año más

Un año más. | La Región

Otro año más sin limpiar frente al parque infantil en la plaza do Ribeiriño. Los vecinos no sabemos ya que es lo que tenemos que hacer para que se mantengan limpias y cuidadas nuestras calles y parques. La maleza y el descuido son los más representativo de las calles de la ciudad.

Julio Pardo Sas (Ourense)