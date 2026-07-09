Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, jueves 9 de julio

El local está cerrado y sin acceso, pero los recibos siguen llegando

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 7 de julio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

El local está cerrado y sin acceso, pero los recibos siguen llegando

El local está cerrado y sin acceso, pero los recibos siguen llegando

El antiguo local de hostelería de la avenida de Portugal permanece cerrado desde hace años y presenta un estado de abandono evidente. Lo más llamativo es que el recibo del agua continúa llegando pese a que el establecimiento lleva tiempo sin actividad. Además, la maleza acumulada en la parte trasera genera molestias para los vecinos de la zona. Sería conveniente que se actuase para evitar que la situación siga deteriorándose.

Manuel Martínez (Ourense)

Moho en el Pabellón dos Remedios

Moho en el Pabellón dos Remedios

El vestuario femenino de la piscina pequeña del Pabellón dos Remedios presenta importantes manchas de humedad y moho en el techo. Una instalación deportiva municipal debería encontrarse en mejores condiciones para garantizar la comodidad y salubridad de los usuarios. Es necesaria una actuación para solucionar este problema.

Luz Dacoba Vázquez (Ourense)

Descontrol con la basura

Descontrol con la basura

Los vecinos de la travesía Vía Vella llevan tiempo soportando la acumulación de enseres y muebles junto a los contenedores. A pesar de los avisos realizados, la situación continúa repitiéndose y provoca una imagen de abandono en la zona. Se deberían tomar medidas para evitar que este espacio se convierta en un punto permanente de vertido incontrolado.

Josefa Martínez (Ourense)

El comedor de las palomas

El comedor de las palomas

Cada semana se repite la misma escena en las inmediaciones de la Molinera: varias personas alimentan a las palomas dejando restos de comida en el suelo. Esta práctica favorece la proliferación de aves y genera problemas de limpieza e higiene. Sería deseable una mayor concienciación ciudadana y medidas que eviten esta situación.

Roberto Carlos Gómez Nogueiras (Ourense)

Aparcamientos en la calle Dalí

Aparcamientos en la calle Dalí

En la calle Dalí es frecuente encontrar vehículos estacionados de forma que dificultan la visibilidad en los pasos de peatones. Esta situación supone un riesgo para peatones, especialmente para niños, personas mayores y usuarios con movilidad reducida. Un mayor control ayudaría a mejorar la seguridad vial en la zona.

Óscar Álvarez Neveiro (Ourense)