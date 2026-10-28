Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy miércoles, 28 de octubre

Las denuncias de los vecinos de Ourense de este miércoles, 28 de octubre.

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este miércoles, 28 de octubre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Contenedores en mal estado

Contenedores en mal estado en la calle Alfonso X el Sabio.

Así están varios contenedores de la calle Alfonso X el Sabio, totalmente descalabrados y sin funcionar el pedal de apertura. Ya llevan así mucho tiempo y se ha avisado a barrenderos, al conductor del camión de recogida como último recurso, ya que no contestan el teléfono de avisos. Las personas mayores no llegan para abrir la tapa y, lógicamente, dejan las bolsas de basura alrededor. Ya le han pintado hace más de un mes lo de averiado y siguen sin inmutarse los responsables. A ver si gracias al periódico se consigue su cambio.

Alberto Montero (Ourense)

Desastre en Cardenal Quevedo

Basura por el suelo a los pies de los contenedores en la calle Cardenal Quevedo. | La Región

De esta guisa amanecía la calle Cardenal Quevedo a la altura del Colegio Plurilingüe Divina Pastora MM Franciscanas. Y no será porque no haya toda la gama de contenedores. Suspenso en reciclaje y separación de residuos. Y además, inconvenientes para peatones.

Gonzalo Sánchez (Ourense)

Pasó el día, pero no pasó la romería

Carteles viejos sin quitar debajo del paso bajo las vías del tren en la rotonda de entrada al Polígono San Cibrao. | La Región

Ahí han quedado esos cartelones de un evento de cochecitos ensuciando el paso bajo las vías del tren en la rotonda de entrada al Polígono San Cibrao. ¿Tanto cuesta a quienes los ponen retirarlos después de celebrado el evento? ¿Tanto cuesta al Concello correspondiente (San Cibrao) tomar medidas y obligarles a hacerlo, ya que no les impide que lo hagan, que es lo que tendría que hacer? Además de la fealdad, suponen un peligro de despiste para los conductores que transitan por el lugar, que puede tener aún más feas consecuencias.

Alberte R. Frías (San Cibrao das Viñas)