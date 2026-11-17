Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 17 de noviembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Una ciudad empapelada

"Ourense está totalmente empapelada de manera irregular". | La Región

La ciudad de Ourense está totalmente empapelada de manera irregular sin que nadie haga nada. En las imágenes se pueden ver dos ejemplos, pero podríamos poner infinidad de casos repartidos por todos los barrios. La autoridad competente debería hacer algo para evitar todo este descontrol.

Laura Sánchez

(Ourense)

Ciudadanos incívicos

El estado habitual de la calle Manuel Murguía. | La Región

Este es el estado habitual de la calle Manuel Murguía. Concretamente en este tramo se aprecia a diario un “regalo” como este todos los días. Por el tamaño se trata de un perro grande al que su dueño lo pasea con total impunidad desde hace tiempo. No hay vigilancia para acabar con estas conductas incívicas. La foto la tomé esta mañana (lunes, 16). Hay otros tramos cercanos en los que también se aprecia pero ya pisada por algún peatón. Este tramo esta cerca de la confluencia con la calle Rodríguez de la Pasera.

José D. Rodríguez

(Ourense)