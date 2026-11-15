Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy domingo, 15 de noviembre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este domingo, 15 de noviembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Contenedores de basura sucios

Contenedores de basura sucios

En la Rampa de Sas los contenedores de basura se encuentran en un estado lamentable. Están tan sucios que ya uno no sabe si su función es contener la basura diaria o ellos mismos forman parte de la basura. Es necesario que la empresa encargada de su mantenimiento se pase a darles una limpieza.

María Casal (Ourense)

Alguien se está poniendo las botas

Alguien se está poniendo las botas

Así de chuchurríos están estos crisantemos plantados hace apenas unos días en los innumerables tiestos que invaden la ciudad. No hace falta tener un master en jardinería para saber que en Galicia, en otoño, casi siempre llueve y no es aconsejable plantar plantas con flor porque pasa lo que pasa, como puede comprobarse después de las últimas lluvias. Alguien se está poniendo las botas a base de plantar florcitas que hay que renovar cada poco tiempo. Muchas son innecesarias y perjudiciales como las que se ponen al pie de árboles pisoteadas y generosamente regadas por meadas de cientos de perros, y, lo peor de todo: chupan agua que se matan en un país, Galicia, que sufre sequías ya muy preocupantes. Las tales florcitas, sin duda muy bonitas, nos cuestan un riñón con el que podíamos plantar cientos de árboles que proporcionan sombra, oxígeno y hasta fruto, y no hay que renovarlos cada poco tiempo. Al final las tales florcitas, y que me perdonen por el diminutivo despectivo, acaban siendo eso, flor de un día y alguien las está utilizando en su beneficio...

Maribel Outeiriño (Ourense)

La basura se acumula en la Praza de O Couto

La basura se acumula en la Praza de O Couto

En la Praza de O Couto, por motivo de la obras inacabadas, uno se puede encontrar con zonas propias de un vertedero urbano. Basura que se acumula en las esquinas sin que nadie la limpie.

Marcos Vázquez (Ourense)Gonzalo Sánchez (Ourense)