Cerrado el cruce de Bedoya, San Lázaro y Santo Domingo durante dos meses por obras.

La circulación estará limitada desde este miércoles, 1 de julio, en la intersección entre las calles Bedoya, Parque de San Lázaro y Santo Domingo debido a los trabajos de reparación del pavimento de losas de piedra. La actuación afectará a los conductores de Ourense durante aproximadamente dos meses.

Las obras obligarán a modificar la circulación habitual en la zona, con una reorganización temporal del tráfico para "garantizar la seguridad durante los trabajos y minimizar las molestias a vecinos, comerciantes y conductores", según el comunicado del gobierno local.

El cruce permanecerá cerrado al paso de vehículos, aunque se mantendrá en todo momento el acceso de residentes y servicios a los garajes ubicados en el entorno afectado. Además, se habilitarán cambios provisionales para facilitar las entradas y salidas de la zona.

En concreto, la calle Parque de San Lázaro contará con circulación en doble sentido desde el Paseo hasta la intersección, manteniendo activa la parada de taxis. También se permitirá el doble sentido en la calle Santo Domingo, en el tramo comprendido entre Concordia y Bedoya, y en la calle Bedoya, entre Santo Domingo y Valle-Inclán.

Han pedido la colaboración de la ciudadanía durante el desarrollo de los trabajos y recomiendan a los conductores extremar la precaución, atender a la señalización provisional y planificar sus desplazamientos para evitar posibles retenciones en el centro de la ciudad.