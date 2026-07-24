Tráfico recaudó en Ourense casi cuatro millones en multas

Ourense es la provincia de España en la que la Dirección General de Tráfico (DGT) menos dinero recauda a través de multas por exceso de velocidad. Según el último informe hecho público por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), las carreteras de la provincia generaron 1,35 millones de euros por multas de radar, situándose en el vagón de cola nacional junto a Cáceres (1,69 millones) y Salamanca (1,87 millones).

Sin embargo, Tráfico quiere más y el total de las sanciones impuestas en el año 2025 refleja ese afán confiscatorio. De los 3,6 millones de euros recaudados en 2024, la provincia ha pasado a los 3,9 millones en 2025, lo que supone una subida del 10,61 por ciento en el último ejercicio.

En el resto de Galicia, las cifras multiplican los datos ourensanos. Pontevedra encabeza el volumen de recaudación en la comunidad con 8,9 millones de euros, seguida por A Coruña (5,9 millones) y Lugo (4,2 millones). Además, ningún radar ubicado en las vías de la provincia de Ourense figura entre los 50 cinemómetros más “multones” del Estado.

Récord de recaudación

A nivel nacional, la DGT ha marcado un nuevo máximo histórico. Las sanciones por velocidad permitieron ingresar un total de 246,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 14% respecto al periodo anterior. Las multas por radares suponen ya más del 41% del total de ingresos que gestiona Tráfico por infracciones en España.

El informe de Automovilistas Europeos revela que el punto más crítico para los conductores se encuentra en la provincia de Valencia. El radar ubicado en el kilómetro 326 de la A-7, a la altura de La Canyada, es el más activo del país tras formular 90.766 denuncias. Le sigue de cerca en la Comunidad Valenciana el dispositivo del kilómetro 7 de la CV-905 (Alicante), con 72.557 multas.

Según AEA, el incremento en la recaudación de los radares españoles en 2025 “no se ha debido a la indisciplina generalizada de los conductores, sino a la activación de nuevos dispositivos estratégicos por parte de la DGT”.

La AEA destaca que la “gran sorpresa” del informe radica “en la extrema eficiencia” de un pequeño grupo de cinemómetros ya que, de los más de 1.000 radares desplegados, solo 50 de ellos concentraron 1.342.285 denuncias. Este grupo de dispositivos es responsable de casi la mitad del impacto económico de la campaña. Ante estos datos, el presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha instado a la DGT a redefinir su estrategia porque la mayoría de las denuncias se dan en autovías y autopistas, pero el 70% de los accidentes son en carreteras secundarias.