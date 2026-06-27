Cruz Roja atendió a más de 14.000 personas en la provincia de Ourense durante 2025

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BALANCE SOCIAL
La sede central de Cruz Roja en Ourense acogió esta semana la reunión de su Comité Provincial para realizar un balance de la actividad solidaria desarrollada a lo largo de 2025, un ejercicio en el que la organización humanitaria prestó atención directa a más de 14.000 personas.
El presidente provincial, Felipe Ferreiro, inició la jornada expresando su total solidaridad ante las recientes crisis humanitarias. Destacó los llamamientos de Cruz Roja Española frente a los devastadores terremotos registrados en Venezuela, así como la rápida respuesta desplegada junto al Concello en Viana do Bolo para apoyar a las familias damnificadas por fuertes lluvias y tormentas. Ferreiro recordó además la inmensa labor de la entidad durante la ola de incendios de agosto, la situación de prealerta en Boborás y el firme compromiso con el medio ambiente, ratificado mediante la reforestación de 12 hectáreas en Guimarei - Monterrei.
En el análisis operativo de la actividad anual, el área de inclusión social lideró las intervenciones de la entidad tras asistir a más de 7.700 ciudadanos, focalizando su esfuerzo organizativo en cubrir las necesidades básicas urgentes y proporcionar un estrecho acompañamiento. Le siguió de cerca el departamento de Educación, que alcanzó a más de 6.600 usuarios con iniciativas enfocadas a la igualdad de oportunidades y formó a 1.700 personas impartiendo un total de 161 cursos formativos. Por su parte, el área de Salud atendió a más de 3.800 personas promoviendo siempre hábitos saludables de vida; el Plan de Empleo benefició a 1.900 participantes logrando 383 integraciones laborales directas; Socorros y Emergencias registró unas 400 atenciones, y Medio Ambiente superó ampliamente los 170 usuarios.
Al desglosar minuciosamente el perfil sociodemográfico, el balance institucional revela que los jóvenes conformaron el colectivo mayoritario, superando con creces las 3.400 atenciones. A continuación, destacan de manera muy significativa las personas mayores y cuidadoras, rebasando los 3.000 atendidos, y la población infantil vulnerable, con más de 2.300 menores a su cargo. La organización apoyó también a 2.000 vecinos en extrema vulnerabilidad social, a 1.300 ciudadanos en situación de paro y a más de 1.100 migrantes, a quienes se les brindó orientación clave durante el reciente proceso de regularización administrativa.
Finalmente, el Comité quiso abordar el complejo contexto provincial actual, derivado del progresivo envejecimiento, la enorme dispersión geográfica y la emigración juvenil constante. Para afrontar con garantías este desafiante escenario y poder sostener todos sus proyectos, Cruz Roja cuenta con la fundamental implicación diaria de 2.600 personas voluntarias y 10.000 socios incondicionales. A este vital capital humano se le suma la indispensable financiación institucional y pública aportada mediante fondos económicos de la Xunta de Galicia, el Gobierno de España, el Fondo Social Europeo, la Diputación , los concellos y diversas fundaciones de índole privada.
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