Entidades sociales y Cruz Roja activan ayudas a los vecinos afectados por la riada de Viana do Bolo

Las ayudas de distintas entidades no han tardado en llegar. Varias organizaciones sin ánimo de lucro han comenzado ya con campañas de recaudación en apoyo a los afectados por las riadas. Es el caso de la Asociación del Sector Primario de Galicia o la Asociación Agrogan A Espadana, que han trasladado material de limpieza desde distintos puntos de la provincia para colaborar en las labores de retirada de lodo y escombros.

A estas iniciativas se suma también la Diócesis de Astorga, que ha habilitado canales de donación para canalizar la solidaridad hacia los vecinos damnificados. Son solo algunos ejemplos de una red de apoyo que se está activando en paralelo a las tareas de recuperación.

Desde la jornada de este lunes, Cruz Roja ha anunciado además la apertura de una cuenta para donaciones y la puesta en marcha de un dispositivo de atención psicológica dirigido a los vecinos que lo han solicitado, con el objetivo de acompañar emocionalmente a quienes han vivido los momentos más duros de la riada e intentan recomponer su día a día.