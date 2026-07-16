Una paciente cae al romperse la camilla en la que era atendida en Urgencias del CHUO

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado un incidente ocurrido esta semana en el servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), donde una paciente sufrió una caída después de que la estructura de la camilla en la que se encontraba se desarmase.

Camilla defectuosa del CHUO

Según el sindicato, la afectada era una persona joven, lo que permitió amortiguar el impacto y evitó lesiones de mayor gravedad. CSIF sostiene que, de haberse tratado de un paciente de edad avanzada o con movilidad reducida, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves.

La organización sindical asegura que este accidente confirma las advertencias que lleva meses trasladando en el Comité de Seguridad y Salud Laboral, donde, afirma, ha denunciado de forma reiterada el deterioro del material de transporte interno del servicio de Urgencias y la necesidad de renovarlo.

La delegada de Prevención de Riesgos de CSIF Sanidad Ourense, María Belén González, considera que el suceso era "una negligencia previsible" y critica que la gerencia no haya actuado pese a los informes presentados. Según el sindicato, las camillas y sillas de ruedas presentan problemas como fallos en los sistemas de dirección, frenos inoperativos, barandillas inestables o debilidad estructural derivada de años de uso intensivo.

CSIF sostiene que esta situación no solo compromete la seguridad de los pacientes, sino que también incrementa el riesgo de accidentes laborales para enfermeros y celadores, por lo que exige al Servizo Galego de Saúde (Sergas) la retirada inmediata del material defectuoso y una inversión urgente para renovar la totalidad de las camillas y sillas de ruedas. Además, advierte de que estudiará exigir responsabilidades por la vía administrativa o judicial si no se adoptan medidas.

El CHUO rechaza las críticas y defiende el mantenimiento del equipamiento

Tras hacerse pública la denuncia, la Dirección del Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras emitió un comunicado en el que rechaza las acusaciones de falta de mantenimiento preventivo y asegura que el servicio de Urgencias dispone de un amplio parque de camillas y sillas de ruedas, con distintos niveles de conservación en función de su antigüedad y del uso al que están sometidas.

El complejo hospitalario explica que cada año se lleva a cabo una renovación parcial del equipamiento, un proceso que continuará de forma progresiva hasta completar su sustitución integral. Como ejemplo, señala que durante este mes de julio se han incorporado 12 nuevas camillas al servicio de Urgencias.

Asimismo, la Dirección del Área Sanitaria afirma que dispone de un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo permanente, que incluye el seguimiento de los tiempos de reparación y un stock de repuestos para reducir al mínimo la inmovilización del material y garantizar que los equipos estén disponibles en condiciones adecuadas de uso.

El hospital añade que cualquier incidencia relacionada con el equipamiento es analizada de forma inmediata para adoptar las medidas correctoras que sean necesarias y mejorar los recursos materiales puestos a disposición tanto de los profesionales como de los pacientes.

Finalmente, la Dirección lamenta el "alarmismo" que, a su juicio, ha generado la nota difundida por CSIF y reitera su compromiso con la seguridad asistencial y laboral de usuarios y trabajadores.