Un reventón de una tubería provoca la caída del techo de una de las plantas del CHUO

Una avería en una tubería de agua caliente sanitaria provocó este domingo la caída de varias placas del falso techo en la cuarta planta del Edificio de Cristal del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). El incidente, que se produjo alrededor de las 16.30 horas, generó una importante filtración de agua en el vestíbulo situado frente a la UCI Pediátrica.

La rotura del latiguillo de la conducción originó una cascada de agua que anegó parte del pasillo y obligó a intervenir de inmediato a los equipos de mantenimiento y limpieza del hospital. Pese a la espectacularidad de las imágenes, el CHUO ha confirmado que no se registraron daños personales y que la incidencia no alteró la asistencia sanitaria, al afectar únicamente a una zona no asistencial.

Los trabajos para controlar la fuga y retirar el agua se desarrollaron de forma coordinada y permitieron dar por resuelto el incidente aproximadamente una hora después, en torno a las 17.30 horas.

El hospital mantiene abierta una evaluación para determinar el alcance de los daños ocasionados por la filtración y esclarecer el origen exacto de la avería.

Desde la dirección del CHUO también han querido agradecer la rápida actuación y la profesionalidad del personal de mantenimiento y limpieza, cuya intervención permitió restablecer la normalidad en un corto espacio de tiempo.