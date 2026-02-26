Acusa a su amante de Facebook de estafarla con 156.000 euros en Ourense: “Llevo 6 años en un infierno”

Cuando en 2019 aceptó una petición que le llegó a través de Facebook no podía imaginar que ese gesto la acabaría llevando prácticamente a la bancarrota. Entre lágrimas, una mujer relató este miércoles en la Audiencia Provincial cómo fue víctima de una estafa que le costó unos 156.000 euros y aseguró que detrás de ella está Francisco Antonio I.P., el hombre con el que tuvo una relación sentimental.

El acusado se sentó ayer en el banquillo, un lugar nada extraño para él. Ya fue condenado por el alto tribunal ourensano en febrero de 2025 a tres años de prisión por engañar a un matrimonio, al que acabó estafando 42.000 euros utilizando como gancho subvenciones para arreglar la dentadura.

En el juicio de ayer la mujer explicó que comenzó a hablar con el acusado y, tras un tiempo siendo amigos, terminaron teniendo una relación sentimental. “Se mostró como una persona aparentemente buena, bien vestido, hablaba correctamente y educado”, aseguró. Además, indicó que se presentó como uno de los protésicos más importantes de España. Se veían con frecuencia, aunque no convivían juntos, ya que ella está casada.

Al principio, cuando quedaban para comer siempre pagaba él. Sin embargo, la denunciante relató que poco a poco le fue hablando de negocios y le propuso participar como socia en una clínica dental de Ponferrada. “Me dijo que era importante para nuestro futuro”, confesó. Incluso, contactó con ella una persona que decía ser socia de la citada clínica. “Me dijo que Francisco era muy buena persona y que estaba contenta de tenerlo con él en el negocio”, apuntó.

Entregas de dinero

La mujer indicó que poco a poco fue entregándole dinero a Francisco Antonio I.P.. La mayoría de veces se lo daba en mano y otras veces se lo dejaba en una cafetería en un sobre con su nombre y la cantidad que había. Para poder pagar lo que le pedía, llegó a recurrir incluso a la cuenta de ahorros que tenía con su marido y a los ahorros que este recibió por herencia de sus padres. En un momento dado, como no tenía más dinero, tiró de las joyas.

Además, puso como ejemplo una de las historias que señaló que el acusado se inventaba para estafarla. Afirmó que en una ocasión le dijo que era amigo del comisario y que este le dejó dinero para que lo sacasen del calabozo. “Me contó que la mujer del comisario se enteró y que estaba todo enfadado con él, como que se divorciaba y le pidió el dinero, el cual lo tuve que poner yo”, explicó. Cifra el perjuicio económico que le causó el engaño en unos 156.000 euros. Al respecto, indicó que el dinero que le entregó al final lo hizo por amenazas de que le iba a arruinar la vida y que siempre pensó que se lo iba a devolver. Finalmente, un día después de contárselo a su hijo y este a su marido, denunció a Francisco I.P. en febrero de 2023.

"Yo rompí la relación"

Francisco Antonio I.P. atribuyó la acusación a un despecho por parte de la denunciante. “Yo rompí la relación sentimental”, afirmó, discrepando de la versión de la mujer. Indico que ella actuó tras conocer los procedimientos judiciales que él tenía por la prensa. “Tenía miedo de perder a su hijo y a su marido”, añadió. Contestó únicamente a la fiscal y a su defensa y en sus respuestas negó haber pedido dinero para invertir en una clínica dental y que fuese suyo un reconocimiento de deuda entregado a la mujer. “Es mi firma, pero yo no firmé eso”, indicó. En cuanto a las conversaciones que se le mostraron, señaló que las pudo escribir la denunciante por despecho.

La acusación particular solicita que sea condenado a seis años de prisión al considerar que existe el agravante de reincidencia. Además, interesa que abone a la denunciante 156.000 euros por responsabilidad civil y 22.000 por daños morales. De hecho, la mujer aseguró que necesitó de tratamiento psicológico. “Llevo seis años en el inferno”, confesó. La fiscal cifra también la responsabilidad civil en 156.000 euros e interesa una condena de tres años de prisión. Por su parte, la defensa del acusado solicitó la libre absolución de su cliente.