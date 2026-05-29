Cuenta atrás para el arranque del Ou Yeah! en Ourense

La segunda edición del festival Ou Yeah! ya calienta motores. El evento arrancará el próximo sábado 6 de junio en Expourense con una propuesta que mezcla rock intergeneracional y una experiencia pensada para disfrutarse “con los cinco sentidos”.

La iniciativa, organizada por Escena Sonora y Thinking Up Events, continuará después el 31 de julio en la Praza da Veracruz de O Carballiño con Burning y cerrará el 4 de octubre en el Pazo dos Deportes Paco Paz con el regreso de Luz Casal a la ciudad siete años de su último concierto.

La primera gran cita contará con un cartel que combina distintas generaciones y estilos del rock. Loquillo llegará a Ourense dentro de su gira “Corazones Legendarios”, mientras que The Rapants pondrán el toque más actual de la escena gallega tras consolidarse como uno de los grandes fenómenos musicales del país. El componente internacional correrá a cargo del trío británico Kitty, Daisy & Lewis.

Desde la organización destacan que el objetivo es mantener la identidad rockera del festival sin renunciar a una visión contemporánea de los eventos musicales. Además de la programación musical, el Ou Yeah! contará con un espacio gastronómico con propuestas alejadas de la comida rápida habitual en este tipo de eventos elaboradas con producto local.