Festival de música | Ou Yeah! Fest

El Festival Ou Yeah! ha desvelado este miércoles la programación musical completa de su segunda edición, un cartel encabezado por Loquillo, Luz Casal, Burning y The Rapants, que convertirá a la provincia de Ourense en “un escenario vivo y un destino cultural de referencia”, como proponen sus organizadores.

El festival Ou Yeah!, organizado por Escena Sonora y Thinking Up Events, con el apoyo de la Xunta de Galicia, de la Diputación Provincial de Ourense y del Ayuntamiento de O Carballiño, consolida este año su “formato expandido”, repartiendo sus principales citas en diferentes fechas y enclaves emblemáticos para activar el territorio.

En concreto, el 6 de junio, Expourense acogerá la gran cita inaugural con la participación de Loquillo, Kitty, Daisy & Lewis y los gallegos The Rapants.

El 31 de julio, la Praza da Veracruz de O Carballiño acogerá el concierto de la banda Burning, que será gratuito, mientras que el 4 de octubre, el Pazo dos Deportes Paco Paz pondrá el broche de oro del festival con el primer concierto de Luz Casal en Ourense desde 2019.

Durante la presentación del cartel, el delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, ha destacado el carácter singular de esta iniciativa cultural, “arraigada en el territorio, comprometida con su gente y diseñada para proyectar Ourense al mundo”. “Su esencia es la transformación: de lo local a lo global, de lo tradicional a lo contemporáneo, del escenario al plato, del concierto al encuentro”, ha señalado.

Por su parte, Marcos Vázquez, director del área de Cultura y Deportes de la Diputación de Ourense, ha destacado que para esta institución es prioritario apoyar iniciativas que faciliten “el disfrute que Ourense ofrece”, con el objetivo de “exportar la imagen de la provincia al exterior y, al mismo tiempo, garantizar que sean los propios vecinos quienes compartan y vivan este potencial”.

6 de junio | Expourense (Ourense)

Gran cita inaugural

Loquillo

Kitty, Daisy & Lewis

The Rapants

31 de julio | Praza da Veracruz (O Carballiño)

Concierto gratuito

Burning

4 de octubre | Pazo dos Deportes Paco Paz (Ourense)

Clausura del festival