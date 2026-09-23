¿Sabe usted que el cuerpo técnico del Betis hizo el Camino de Santiago con el ourensano Félix Cao?

¿Sabe usted que el cuerpo técnico del Betis anduvo estos días por Galicia cumpliendo la promesa de hacer el Camino de Santiago tras meterse en Champions? ¿Que en la expedición bética no faltó el sello ourensano de la mano de Félix Cao, a quien ven el primero por la izquierda en la foto? ¿Que tras completar a pie los 40 kilómetros, en el Obradoiro quedó claro que la fe verdiblanca no solo mueve montañas, sino también piernas?