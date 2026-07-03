Los cuidados familiares equivalen en Galicia a 5.500 millones anuales

El Campus de Ourense acogió este jueves la presentación del estudio “El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España”. El informe revela que en Galicia los cuidados informales suponen 491,35 millones de horas anuales, cuyo valor económico alcanzaría los 5.500 millones de euros al año. Se trata de un esfuerzo no remunerado, prestado por personas del entorno cercano, fundamentalmente familiar.

El documento se enmarca en Iberlongeva, un proyecto transfronterizo hispano-luso financiado con fondos europeos y centrado en la longevidad saludable. La iniciativa cuenta con una destacada participación de la Universidade de Vigo (UVigo) y está coordinada por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (Cenie).

Demografía exigente

El estudio dedica un apartado específico a la comunidad, subrayando que el 26,9% de la población gallega supera los 65 años, frente al 20,7% de la media nacional. Esta realidad demográfica se traduce en una altísima dependencia del entorno cercano. El 96% de las personas con dependencia reconocida y el 98% de aquellas con discapacidad en sus hogares reciben algún tipo de cuidado informal.

Aunque Galicia presenta indicadores administrativos positivos, como la drástica reducción del “limbo de la dependencia” al 0,5% (muy por debajo del 6,3% estatal), persisten déficits significativos. El tiempo medio de espera para acceder a las prestaciones sigue siendo de 329 días, y la brecha absoluta de cuidados alcanza el 83,6%, evidenciando que las necesidades reales superan ampliamente los apoyos públicos disponibles.

Los investigadores, dirigidos por los economistas Ignacio Álvarez y Jorge Uxó, insisten en reconocer los cuidados de larga duración como un derecho social y destacan su potencial económico. En Galicia, cada 100 millones de euros de inversión pública en este sector movilizarían unos 160 millones de actividad económica.

De cara a 2030, reforzar el sistema exigiría una inversión adicional de 491 millones de euros anuales (el 0,6% del PIB gallego), un esfuerzo que podría crear entre 21.900 y 31.700 nuevos empleos.