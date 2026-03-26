El curso 26/27 en la UVigo iniciará las clases el 7 de septiembre

El Consello de Goberno de la Universidade de Vigo ratificó el pasado miércoles el convenio de cooperación educativa con el Real Club Celta y el grupo académico Metrodora para la puesta en marcha de un nuevo centro adscrito. El proyecto, que se ubicará entre la Ciudad Deportiva Afouteza y el estadio de Balaídos, contempla una oferta inicial de cinco titulaciones: Psicología, Enfermería, Gestión Deportiva, Diseño y Arte para Videojuegos, y Producción de Música y Sonido. El rector de la institución, Manuel Reigosa, subrayó que este acuerdo no supone la aprobación inmediata de los títulos, los cuales deberán recibir el visto bueno de la Xunta y el Consello Galego de Universidades. Durante la sesión, Reigosa defendió la naturaleza del nuevo centro como un “colaborador e non un competidor” del sistema público.

En el ámbito institucional, el Consello aprobó por unanimidad el nombramiento como doctor honoris causa del académico portugués Antonio Sampaio da Nóvoa.

Respecto a la organización del próximo ejercicio, la institución ha fijado el inicio oficial del curso 2026/2027 para el 4 de septiembre en Vigo, con el arranque de las clases el lunes día 7. El calendario mantendrá los periodos no lectivos habituales de Navidad, Semana Santa y Entroido (8 y 9 de febrero).

Finalmente, el rector informó sobre los avances en las comisiones de trabajo para la descentralización del grado de Medicina, destacando el clima de entendimiento con la nueva rectoría de la USC. Asimismo, se ha confirmado que la tramitación para la creación de la Facultad de Enfermería propia sigue su curso, con la previsión de elevar el convenio de desadscripción del Sergas al Consello Galego de Universidades antes de que finalice el año.