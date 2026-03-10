Los candidatos al rectorado de la UVigo presentan sus propuestas

Los tres aspirantes al rectorado de la Universidad de Vigo presentaron oficialmente este lunes sus candidaturas. Carmen García Mateo, candidata de Nós Universidade, formalizó su propuesta en Pontevedra, donde anunció que las profesoras Marián Fernández y Montserrat Cruz son sus elegidas para los vicerrectorados de los campus de Pontevedra y Ourense, respectivamente. Destacó que, en caso de lograr la confianza de la comunidad universitaria, serían tres mujeres “as que ostenten a máis alta representación da Universidade nas súas tres sedes”, lo que responde a “un compromiso firme cun novo xeito de entender o liderado para transformar a nosa institución”.

Mientras, tanto la candidata de H2040, Belén Rubio, como el de ConSenso, Jacobo Porteiro, formalizaron sus propuestas de manera electrónica. La actual vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación de la UVigo asegura tener un equipo “consolidado, con experiencia e moi cohesionado” y que en breve presentará la web de su proyecto.

Por su parte, Porteiro lanzó ayer mismo una página web que se “actualizará semanalmente con contidos como o equipo de goberno, axenda do candidato, etc..”. A través de las redes sociales espera “explicar con claridade a universidade que propoñemos con medidas concretas, útiles e pensadas para responder ás necesidades da comunidade”.