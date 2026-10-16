¿Sabe usted que los datos del OUFF constatan el interés de lo ourensanos por el cine?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, conseguir entradas para 'La bola negra' en Ourense casi es misión imposible
¿Sabe usted que los datos del OUFF constatan el interés de lo ourensanos por el cine? ¿Que en esta edición se han batido récords de asistencia y que la sensación es que queda mucho camino por recorrer?¿Que el gran éxito de la temporada sigue siendo “La bola negra”? ¿Y que da lo mismo el día de la semana que sea que las sesiones se llenan y las salas se quedan pequeñas para tanto interés cinematográfico?
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