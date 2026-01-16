Una década de Aspamadis por la inclusión laboral en Ourense: “Temos moito que demostrar”

Escribió el poeta José Martí: “Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz”. Y esa fértil semilla plantada hace diez años germinó en la nueva sede de Aspamadis (Asociación de padres y madres de discapacitados intelectuales de Ourense) inaugurada ayer.

“Na economía social non hai atallos. Aspamadis leva unha década demostrando que a inclusión funciona cando se fai con seriedade, con profesionalidade e con confianza nas persoas”

Confianza en las personas

Una sala abarrotada, sonidos de obturadores, conversaciones entrecruzadas y sonrisas fueron el preludio de la jornada que reunió a diferentes representantes de sectores laborales, comerciales e instituciones políticas. Eva Loureiro, directiva de Aspamadis, agradeció la nutrida presencia y dirigió unas palabras a los asistentes para dar paso a las diez intervenciones siguientes que abordaron, desde sus perspectivas, la importancia del trabajo de esta organización concebida como un centro especial de empleo.

Manuel Martín, presidente de la entidad, comentó acerca de los inicios de una iniciativa que apostaba por la necesidad de inclusión y que, en el devenir de estos diez años, ha logrado resignificar el papel de quienes poseen discapacidades intelectuales sin que ello fuese obstáculo para su pleno desarrollo social. “Tenemos que ser agradecidos”, comentó haciendo énfasis en el apoyo de personas y organizaciones que dieron forma legal y soporte financiero a esta empresa que tiene a la economía social como centro de sus actividades laborales.

Mino Martínez, presidente de Cegasal (Asociación Empregial Galega de Centros Especiais de Emprego), comentó: “Na economía social non hai atallos. Aquí non abonda coa boa vontade nin cos discursos benintencionados. Hai que xestionar, hai que tomar decisións, hai que soster proxectos no tempo. Aspamadis leva unha década demostrando que a inclusión funciona cando se fai con seriedade, con profesionalidade e con confianza nas persoas”.

“hai que ter ilusión para traballar, e como consecuencia do mesmo, temos que lograr a plena inclusión laboral, un obxectivo fundamental no que a Deputación quere axudar”

El presidente de la Diputación, Luis Menor, dijo que “hai que ter ilusión para traballar, e como consecuencia do mesmo, temos que lograr a plena inclusión laboral, un obxectivo fundamental no que a Deputación quere axudar”. En ese sentido, propuso a los trabajadores de Aspamadis encargarse de la limpieza y mantenimiento de las cinco rutas que parten de los balnearios de la provincia.

“Vós rompestes esa barreira e iso creo que foi e é fundamental”

Barreras rotas

Miguel Santalices, presidente del Parlamento, fue el encargado del cierre del acto: “Marcastes unha liña a seguir moi importante arrancando o estigma da saúde mental, de que unha persoa cunha discapacidade ou un problema de saúde mental non puidera traballar. Vós rompestes esa barreira e iso creo que foi e é fundamental”.

Elena Loureiro, en nombre del equipo de Aspamadis, pronunció unas palabras que fueron interrumpidas por aplausos debido a su sensibilidad: “Temos moitas capacidades que demostrar. Se nos dades unha oportunidade, non vos defraudaremos. Xuntos podemos construír un mundo inclusivo”.

El reconocimiento por lo realizado en estos diez años de trabajo y todo cuanto queda por vencer y manifestar hacen que Aspamadis exhiba, de forma única y especial, aquello que José Martí catalogara como “la utilidad de la virtud”.