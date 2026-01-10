Adido y Aspamadis en Ourense: “Nos ilusiona adquirir más trabajo para contratar más”

Diez años de trabajo continuado por la inclusión pueden definir a la entidad Asociación de Apoyo a Discapacitados Intelectuales de Ourense (Adido), que motivó el origen del centro especial de empleo Asociación de Padres y Madres de Discapacitados Intelectuales de Ourense (Aspamadis), que desde entonces se ha encargado con su labor ininterrumpida y herramientas a “desbrozar” estigmas en la sociedad.

Sin ánimo de lucro

Estas asociaciones, concebidas para dignificar e insertar laboralmente a estas personas, han tenido en el trabajo de Aspamadis una labor que comprende “la formación previa en jardinería y luego el mantenimiento de zonas verdes y obras de silvicultura y trabajos forestales. Todo el beneficio generado repercute en este proyecto”, como señala Fernando Ledo, uno de los monitores que guía al equipo de once miembros que hacen estas funciones en Aspamadis.

Por su parte, Begoña Fernández, encargada de comunicación de Aspamadis, indica: “Las edades de los chicos comprenden desde los 30 y los 50 años. En la asociación disponen de todo tipo de asesoramiento, como puede ser jurídico o psicológico. También realizamos cursos de capacitación; recientemente hicimos uno sobre igualdad y desarrollo de las habilidades sociales. Las familias disponen además de una trabajadora social para brindarles toda la cobertura que puedan necesitar en cada caso”.

Otro de los aspectos que abarca el trabajo de Aspamadis está vinculado a que se valoren las capacidades de las personas por encima de todo como eje fundamental para que la sociedad entienda que el trabajo remunerado es una de las más eficientes maneras de fomentar la inclusión. “Hay diferentes centros especiales de empleo; el nuestro es sin ánimo de lucro y además beneficia a los chicos que empleamos pues ellos cobran por lo que hacen. Si no, el Estado tendría que ayudarles de otra manera. Ellos están bien capacitados y siempre dispuestos a trabajar”.

Un trabajo formidable

Manuel Martín, presidente de Aspamadis, sobre la parte administrativa y la repercusión social que ha tenido el trabajo de la entidad, destaca: “Tenemos una junta directiva compuesta por familiares. Antes de constituir Aspamadis, los chicos trabajaban en otra empresa que ya desapareció y creamos esta asociación para que tuvieran un trabajo digno y cobraran a fin de mes un sueldo”. Aunque también han existido otros factores con los cuales hacerle frente “una vez nos llamó un ayuntamiento y, al tratarse de chavales como los nuestros, pensaron que trabajaríamos gratis”, asegura Martín, y luego explica: “Ellos hacen un trabajo formidable que es muy sacrificado; nos llaman de ayuntamientos para limpiezas viales y de parques. También hacemos trabajos particulares como limpieza de fincas. Donde hemos estado, los clientes siempre han quedado muy satisfechos”.

Sobre los diez años de Adido y Aspamadis, a celebrarse el próximo jueves 15 de enero, y los retos por venir, Martín manifiesta con entusiasmo: “La ilusión nuestra es adquirir más trabajo y así poder contratar más personas”.