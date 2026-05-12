La defensa del acusado por el crimen de Vinos alega legítima defensa

La muerte de A. en la zona de Vinos de Ourense la madrugada del 29 de noviembre de 2024, cuando estaba celebrando su 21 cumpleaños, está más cerca de llegar a juicio. Este lunes se celebró una vista en el Juzgado de Instrucción 1 en la que ambas acusaciones, tanto la pública como la particular, solicitaron la apertura de juicio oral, una petición a la que no se opuso la defensa del acusado.

En caso de que el juez acceda a la solicitud de las partes, los siguientes pasos serán seleccionar los candidatos al jurado popular y fijar fecha para el juicio, que se celebrará en la Audiencia Provincial previsiblemente a finales de este año o a comienzos de 2027.

En el banquillo se sentará el único acusado por estos hechos, Nicusor S.. El abogado David de León Rey, quien ejerce la acusación particular representando a los padres de la víctima, solicita para él 25 años de prisión por un delito de asesinato y, subsidiariamente, 15 años por homicidio. En su escrito, detalla que aquel día Nicusor S. utilizó la navaja que portaba y, sin mediar palabra ni dar a A. la oportunidad de reacción o defensa, le asestó una puñalada en el costado izquierdo, provocándole una hemorragia que le ocasionó la muerte.

La Fiscalía, por su parte, sostiene que aquella noche hubo en el interior de un pub una discusión entre el acusado y un grupo de jóvenes entre los que estaba la víctima. La reyerta, señala, continuó en el exterior del establecimiento, donde Nicusor S. propinó puñetazos a varios integrantes del grupo al tiempo que fue golpeado y cayó al suelo.

Tras ello, se levantó y comenzó a caminar mientras A. lo perseguía, sacando Nicusor S. en un momento dado una navaja que llevaba en el bolsillo, la cual se la clavó a la víctima en el tórax, según el relato de la acusación pública. Por ello, la fiscal Sonia Rodríguez solicita que Nicusor S. sea condenado a 14 años de prisión por un delito de homicidio.

Para la abogada de la defensa, Carla Vaquero, lo que sucedió fue una legítima defensa, por lo que va a pedir la absolución de su cliente.

“Lo que se mantiene es que hubo una controversia en las puertas del bar en la que al acusado se le pegan patadas, él queda muy aturdido y se va. El hecho de irse es de no provocar y el fallecido por lo visto fue detrás de él como con una botella o con objetos punzantes. Entonces la idea es que es una legítima defensa porque el medio empleado por parte de la víctima, que es una botella cortante, es proporcional con el cuchillo de pequeñas dimensiones que llevaba él”, aseguró Vaquero.

Será un jurado popular quien valore las pruebas y emita un veredicto sobre lo sucedido.