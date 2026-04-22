Solicitan 25 años de cárcel para el acusado de matar a un joven en los vinos de Ourense

La familia del joven que murió tras ser apuñalado en Vinos a finales de 2024 ha solicitado para el único acusado por estos hechos, Nicusor S., una condena de 25 años de prisión por un delito de asesinato. El escrito del abogado David de León Rey, quien ejerce la acusación particular en representación de los padres de la víctima, señala que el investigado actuó de forma sorpresiva, con ánimo de causar la muerte y no dio a la víctima ninguna oportunidad de defenderse.

Todo se remonta al 29 de noviembre del citado año. Esa madrugada, el joven, que estaba celebrando su 21 cumpleaños, murió a consecuencia de una puñalada en el tórax que le alcanzó el corazón. La acusación particular sostiene que esa noche Nicusor S., quien estaba yéndose de la zona de Vinos, dio la vuelta y se dirigió hacia la víctima. Tras ello, continúa el escrito, de forma sorpresiva, utilizó la navaja que portaba y, sin mediar palabra, ni dar oportunidad alguna de reacción o defensa, le asestó una puñalada en el costado izquierdo “con el evidente ánimo de causar la muerte afectando directamente al corazón”. El joven sufrió una hemorragia, la cual, pese a los intentos de los servicios médicos, terminó causándole la muerte.

El acusado bajaba por las calles de los vinos el día del asesinato | La Región

Nicusor S., de 41 años y nacionalidad rumana, abandonó el lugar junto a un amigo, pero fue perseguido por testigos de los hechos hasta que fue interceptado en el puente sobre el río Barbaña. Además, el escrito sostiene que al verse acorralado se deshizo de la navaja tirándola al río, donde fue posteriormente recuperada. Un informe de la Policía Científica detalla que la ropa del acusado y el arma contenía manchas de sangre con el ADN de la víctima.

Por todo ello, la acusación particular, representando a la familia del joven, ha pedido que Nicusor S. sea condenado a 25 años de prisión por un delito de asesinato y, con carácter subsidiario, a 15 años por un delito de homicidio. Además. ha solicitado que abone, en concepto de daño moral, 200.000 euros a cada uno de los progenitores y 75.000 euros en favor del hermano de la víctima.

Por otra parte, interesa que se le imponga al acusado la prohibición de comunicarse y acercarse a la familia del joven durante 8 años, que empezarían a contar una vez cumplida la pena de prisión, así como libertad vigilada durante el mismo tiempo.

Relato de Fiscalía

La Fiscalía relata en su escrito un incidente previo a los hechos ocurrido en el pub Destino -anteriormente Symbol- entre el acusado y un grupo entre los que se encontraba la víctima. La discusión habría continuado fuera del local, donde Nicusor S. le propinó puñetazos a varios integrantes del otro grupo, al tiempo que fue golpeado cayendo al suelo.

Tras ello, según la acusación pública, el investigado se levantó y comenzó a caminar calle abajo mientras la víctima del suceso lo perseguía. En un momento dado, indica el escrito, Nicusor S. sacó una navaja de unos 20 centímetros que llevaba en el bolsillo y “con una clara intención” de acabar con la vida del joven, le asestó una puñalada en el tórax que le alcanzó el corazón.

En consencuencia, la fiscal ha solicitado que Nicusor S. sea condenado a 14 años de prisión por un delito de homicidio y que sea expulsado del territorio español durante 9 años tras cumplir la pena. Además, ha pedido que el acusado indemnice a la madre de la víctima con 87.000 euros y al hermano con 23.000.