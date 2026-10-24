Denuncia el robo de su móvil de 1.300 euros en una piscina de Ourense y acaba detenido
INTENTO DE ESTAFA
El hombre denunció que le habían sustraído el teléfono mientras se bañaba en una piscina pública de la ciudad de Ourense, pero acabó reconociendo que no había sido robado
La Policía Nacional ha detenido en Ourense a un hombre acusado de simular el robo de su teléfono móvil, valorado en 1.300 euros, para intentar cobrar la indemnización de un seguro. El investigado se enfrenta a una imputación por simulación de delito y tentativa de estafa.
Los hechos se remontan a mediados de junio, cuando el hombre acudió a la Comisaría Provincial de Ourense para denunciar que una o varias personas desconocidas le habían sustraído el teléfono mientras se bañaba en una piscina pública de la ciudad. Según su versión, había dejado el dispositivo junto a sus pertenencias.
Sin embargo, los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) iniciaron una investigación sobre el terminal y comprobaron que el denunciante había intentado cobrar el importe del seguro contratado para este tipo de situaciones.
El hombre reconoció que el teléfono no había sido robado y que se encontraba en poder de una tercera persona conocida, después de no poder ofrecer explicaciones verosímiles sobre lo sucedido.
Una vez finalizadas las diligencias policiales, la Policía Nacional puso los hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente.
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