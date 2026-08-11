¿Sabe usted que el (des)gobierno municipal de Ourense anda moviendo la plantilla este agosto?

¿Sabe usted que el (des)gobierno municipal anda moviendo la plantilla este agosto? ¿Que, aprovechando que nadie mira, ha realizado un nuevo fichaje? ¿Que uno de los integrantes de la lista de 2023 ha sido promocionado a asesor político? ¿Que, como hace falta, se incorpora una nueva auxiliar política? ¿Que igual entre todos pueden llegar a producir una buena idea para la city?