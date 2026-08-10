¿Sabe usted que la suerte ha sonreído a Ourense los últimos días? ¿Que horas después de que en Verín tocase 1,2 millones de euros, la bonoloto volvió a dejar un premio en la provincia? ¿Que en este caso fue en la ciudad? ¿Que el boleto agraciado fue validado en la Cafetería Bar Pino, situada en la carretera de Vigo? ¿Que en esta ocasión el premio fue de 142.351 euros? Y que es un buen pellizco.