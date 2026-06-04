Desalojado un edificio tras un accidente laboral con ácido sulfúrico en Ourense

Dos personas tuvieron que ser evacuadas al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) y varios vecinos fueron desalojados de forma preventiva este miércoles tras registrarse un incidente químico. El lugar de los hechos fue un edificio de unas siete plantas situado en la avenida de Portugal de Ourense.

Según informó el 112 Galicia, la alerta se activó alrededor de las 20,00 horas, después de que un trabajador inhalase ácido sulfúrico en el interior del inmueble. Al recibir el aviso, el centro de emergencias movilizó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, cuyos profesionales atendieron al afectado, así como a efectivos de la Policía Nacional.

Asimismo, los Bomberos de Ourense se desplazaron hasta el lugar para realizar mediciones de seguridad. Durante la intervención detectaron niveles positivos de dióxido de carbono, esta circunstancia fue la que obligó a desalojar de forma preventiva a varios vecinos del bloque.

Como consecuencia del incidente, una segunda persona también requirió atención sanitaria y fue trasladada al hospital de referencia para ser evaluada por los servicios médicos.Fuentes de emergencias no han precisado por ahora el origen del incidente que obligó a movilizar a los servicios de seguridad y emergencias.