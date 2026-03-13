¿Sabe usted que el desastre en el que se ha convertido la ciudad hace que últimamente solo logre atraer prácticamente a habitantes no humanos?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, continúan los animales paseando por la ciudad
¿Sabe usted que el desastre en el que se ha convertido la ciudad hace que últimamente solo logre atraer prácticamente a habitantes no humanos? ¿Que parece ser que ciertos animales se han empadronado en la city y les gusta pasear por ella? ¿Que lo hacen por zonas donde no hay socavones, algo que cada vez tiene más méritos? ¿Y que este jabalí la noche del miércoles levantó la expectación de los viandantes?
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