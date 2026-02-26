La cabaña de jabalíes de Galicia es de al menos 82.000 ejemplares, 3 por kilómetro cuadrado

La cabaña de jabalíes en Galicia podría superar los 82.000 ejemplares, tal como refleja una estimación reciente de la Xunta de Galicia. Este dato representa una densidad poblacional de 2,77 ejemplares por kilómetro cuadrado. Según la radiografía que maneja sobre esta especie la Conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, las estimaciones son de que hay "entre 75.300 y 90.600" ejemplares en toda la comunidad, explica Vázquez.

El estudio fue realizado a partir de proyectos pilotos y estimaciones de ejemplares cazados. Para esta estimación se tomaron como referencia los 18.884 jabalíes capturados en Galicia en la última campaña de caza, una cifra que se eleva a 92.000 ejemplares en los últimos cinco años, más que el censo global actual.

La Xunta ha realizado este estudio ante la "ausencia" de un censo a nivel España al que se había comprometido el ministro de Agricultura, Luis Planas. La investigación realizada indica que Galicia es una de las áreas con mayor densidad de jabalí en toda Europa.

La conselleira con motivo de una reunión en Santiago con el Consello Galego de Colexios Veterinarios, ha señalado que los veterinarios están "muy preocupados" por los riesgos de la peste porcina.

Medidas a tomar

Entre las medidas de contención en los próximos cuatro meses podrán autorizarse de inmediato batidas (con armas o en la modalidad disuasoria) y esperas con perros en determinado tipo de terrenos, así como la instalación de jaulas trampa.

Medio Ambiente indica que desde la instalación de jaulas trampa en 2023 van 150 ejemplares capturados por este método. Vázquez avanza que se van a comprar nuevas jaulas de mayores dimensiones para un mejor servicio a los municipios que lo soliciten.

También se desarrollarán protocolos específicos para la instalación de jaulas-trampa en explotaciones agrícolas o ganaderas con presencia reiterada de jabalís, así como en espacios naturales como las dunas de Corrubedo o del parque natural de las Illas Atlánticas.