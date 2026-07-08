La emotiva despedida del cirujano Pedro Trillo en el CHUO: "Ías pasar un ano en Ourense... e caeron corenta"

El Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) ha dejado guardado para siempre el último día de Pedro Trillo como médico. Con el recuerdo en vídeo del fin de su vida laboral, el Sergas de Ourense despide así a uno de los cirujanos que han marcado su historia reciente. Trillo se ha jubilado tras cerca de cuatro décadas de trayectoria profesional en estas instalaciones de la ciudad, una etapa que, como recordó el propio Sergas, comenzó con la idea de pasar un año en Ourense y terminó convirtiéndose en 40 años de dedicación a la sanidad pública.

Su adiós no pudo ser más simbólico: abandonó el hospital haciendo lo que ha hecho durante toda su carrera, operando hasta el último día. "Como non podía ser doutro xeito, o cirurxán Pedro Trillo despediuse do hospital operando", destacan en esta publicación de sus redes sociales dentro de un emotivo mensaje en el que pusieron en valor su compromiso con la profesión, su pasión por la cirugía y su empeño constante por aprender, innovar y formar a nuevas generaciones de especialistas.

Desde el Sergas lo definieron como "un gran compañero, un tutor y un maestro", subrayando que sus guardias siempre fueron sinónimo de tranquilidad para el resto del equipo. También han mencionado su evolución, ya que muchos de los cirujanos que hoy ejercían junto a él fueron en su día sus residentes. También recordaron su papel como impulsor de la Unidad de Cirugía Endocrina Cervical y de la Unidad de Microcirugía, dos servicios que contribuyó a desarrollar y consolidar en el hospital ourensano.

"Mi ángel de la guarda"

El reconocimiento no se quedó dentro del hospital. La publicación del vídeo tuvo gran peso entre los usuarios, alcanzando cerca de 60.000 visualizaciones, alrededor de 2.000 "me gusta" y varios cientos de interacciones entre comentarios y compartidos en menos de un día.

Precisamente esos mensajes reflejan el cariño que el cirujano ha despertado durante décadas entre compañeros y pacientes. Una enfermera lo definía como "todo un referente y un peso pesado en la cirugía del CHUO", asegurando que con su marcha "se va mucha experiencia, sabiduría, empatía y vocación". Otra paciente, que lo calificó como su "ángel de la guarda en el momento más complicado de mi vida", afirmaba que "no solo es un gran cirujano, es también una de las personas más humanas que conocí".

Las muestras de agradecimiento también incidieron en la confianza que transmitía antes de entrar en quirófano. "Me inspiró tanta confianza que mis miedos y dudas desaparecieron", escribía otra paciente, mientras otra persona recordaba que "su humanidad es la que marca la diferencia y le convierte en excelente", destacando la tranquilidad y accesibilidad que ofrecía a quienes atendía.

Tampoco faltaron los mensajes de quienes trabajaron con él durante años. Una antigua compañera resumía el sentir general al hablar de "sentimientos cruzados": la alegría por una jubilación merecida y la tristeza por perder a "un referente". Muchos coincidieron en que su mayor legado permanecerá en los profesionales que formó durante estos cuarenta años y que continuarán su manera de entender la cirugía y la sanidad pública.

Con su jubilación concluye la trayectoria de uno de los cirujanos más reconocidos del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, un profesional cuya despedida ha trascendido el ámbito sanitario para convertirse en un homenaje colectivo a toda una vida dedicada a la medicina pública. Operó hasta el último día, pero el reconocimiento que ha recibido demuestra que la huella que deja va mucho más allá del quirófano.