Pedro Trillo, coordinador de la Unidad de Cirugía Endocrina Cervical del CHUO: “Solo iba a estar un año en Ourense, pero acabó siendo toda una vida”

Pedro Trillo (Madrid, 1956) empezó a trabajar en el por entonces llamado Hospital Cristal de Ourense un 5 de mayo de 1986 pensando que sería una etapa temporal. Ahora, tras una trayectoria de cuatro décadas, ha acabado convirtiéndose en una de las figuras históricas del CHUO donde impulsó la Unidad de Cirugía Endocrina Cervical. Su jubilación será efectiva el próximo 29 de agosto, aunque su último día de trabajo será en julio. Antes de cerrar su trayectoria en el hospital ourensano, repasa su vida profesional, la evolución de la sanidad y el futuro del lugar que le vio crecer.

Pregunta. Nació en Madrid y acabó desarrollando toda su carrera en Ourense.

Respuesta. Estudié Medicina en Madrid, en la Universidad Complutense, e hice la residencia de Cirugía General en Segovia. Allí me casé con mi mujer. En aquella época había mucha demanda de trabajo, pero poca oferta. Mi padre, sin decirme nada, mandó el currículum a Ourense porque habían salido plazas. ¡Un día me llamaron con acento gallego y yo no sabía ni de qué iba aquello! Y aquí vine. Lo que iba a ser un año acabaron siendo cuarenta. Yo ya me considero bastante ourensano.

P. ¿Qué Ourense se encontró cuando llegó?

R. Era una ciudad amable, acogedora y confortable, pero ha cambiado muchísimo y para bien. Hemos crecido hacia el río y yo creo que es una ciudad todavía sin explotar, con unas posibilidades increíbles y una riqueza natural impresionante.

P. ¿Y cómo era ese hospital?

R. Un lugar con gente muy emprendedora. En el servicio de Cirugía había profesionales con mucha iniciativa y nos acogieron muy bien. Yo aquí he hecho absolutamente de todo. Muchísimas guardias y todo tipo de cirugías. Ha sido una vida profesional muy plena.

P. Con el tiempo acabó especializándose en cirugía endocrina cervical.

R. Sí. Ya en Segovia había tenido contacto con un cirujano que me enseñó dos cosas: la cirugía del tiroides y el amor por la microcirugía experimental. Luego, aquí en Ourense, a finales de los noventa, empecé poco a poco a meterme en el asunto hasta crear una unidad específica junto a otras especialidades. Llevo más de 26 años dedicado a ello, habré operado más de 800 tiroides.

P. Y hoy la unidad es referencia.

R. Sí, creo que no tenemos nada que envidiar ni a Vigo ni a A Coruña. Tenemos estándares de calidad muy altos y grandes profesionales. Además, hemos incorporado técnicas muy avanzadas, como la neuromonitorización o sistemas para detectar y preservar las paratiroides durante la cirugía. Todo eso hace que las operaciones sean más seguras y menos agresivas para el paciente.

P. También impulsó en 1998 una unidad de microcirugía experimental.

R. Empezamos así y ahora se ha convertido en un área de simulación clínica. Hemos formado a cientos de alumnos, residentes, veterinarios y personal de enfermería. Para mí la docencia es fundamental. Un hospital universitario tiene que enseñar.

P. Siempre se ha relacionado mucho con los MIR.

R. Porque creo mucho en la formación. Cuando yo hice la residencia, entre los años 80 y 86, había cosas que nadie te explicaba. Operábamos y aprendíamos muchísimo, pero no había la tutorización que existe ahora. Hoy les hacemos un seguimiento muy cercano, no solo desde el punto de vista profesional, también desde el humano.

P. Ha visto crecer el CHUO durante cuatro décadas. ¿Cómo ha sido esa evolución?

R. Impresionante. Este hospital pasó de ser un hospital de segundo nivel a convertirse en un centro moderno, funcional y con grandes unidades. Ourense puede sentirse orgullosa de su hospital y de sus profesionales. Hay equipos magníficos y gente muy preparada. Yo he tenido la suerte de trabajar con grandes jefes de servicio y compañeros excelentes. Pero también es un hospital sobrecargado de trabajo, como están todos, con una presión asistencial muy grande y un desgaste importante para los profesionales.

P. ¿Cree que a los médicos no se les ha tratado con respeto?

R. Una cosa es respeto y otra derechos laborales. Creo que los médicos durante muchos años hemos trabajado demasiadas horas perdiendo parte de nuestra vida personal. Estamos agotados desde el punto de vista físico y psíquico. Hay que darle una salida a eso. Yo conozco también esa realidad por mi paso por la organización médica colegial y creo que todavía hay muchas cosas que mejorar para que se respeten nuestros derechos. Y no hablo solo de médicos: un hospital lo forman médicos, enfermeras, celadores, auxiliares, personal de limpieza o administrativos.

P. ¿Cómo fue su etapa al frente del Colegio de Médicos de Ourense?

R. Fue una experiencia increíblemente enriquecedora, aunque agotadora. Estuve casi diez años y ahora he vuelto otra vez al equipo directivo porque, en estos tiempos en los que estaré más liberado, creo que puedo aportar mi experiencia.

P. Después de ver crecer tanto el hospital, ¿qué cree que le queda todavía por mejorar al CHUO?

R. Le queda seguir creciendo estructuralmente y acabar todos los proyectos que están en marcha. El hospital necesita inversión y consolidar todas las mejoras que se están haciendo ahora. Cuando todas esas obras y proyectos funcionales estén terminados, el CHUO podrá dar un salto todavía más importante. Porque ya es un hospital grande, moderno y con muchísimo potencial.

P. ¿Cómo afronta la jubilación?

R. No lo sé todavía. Todo el mundo me lo pregunta y aún no sé cómo lo voy a vivir. Lo que sí sé es que cada día la cojo con más ganas porque necesito descansar un poco. Seguiré ligado a la simulación y al Colegio de Médicos, pero ahora toca bajar un poco el ritmo.

P. ¿Con qué se queda después de cuarenta años?

R. Con el orgullo de haber ayudado a construir una unidad tan relevante y haber formado gente. Además, quiero agradecer personalmente el trato que he recibido por todos en estos últimos meses y especialmente a Santiago Camba, gerente del área sanitaria. Eso también es importante decirlo.